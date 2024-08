Una proporción significativa de viviendas europeas son muy difíciles de mantener frescas en verano debido a la forma en que están diseñadas.

PUBLICIDAD

Cada invierno, millones de europeos luchan por mantener sus hogares calientes a temperaturas bajo cero mientras las facturas de electricidad se disparan.

Pero hay otro tipo de pobreza energética que va en aumento a medida que el calentamiento del planeta hace que año tras año se registren temperaturas récord en todo el continente. Muchos tienen dificultades para mantener frescas sus casas en medio del calor extremo, y el cambio climático no hará sino agravar el problema.

Europa es el continente que más rápido se calienta del planeta, con temperaturas que aumentan aproximadamente el doble que la media mundial. Los expertos predicen que el número de europeos expuestos al calor extremo aumentará de 10 a 100 millones en 2100.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alejarse del calor y mantener la casa fresca ante las altas temperaturas. Para una proporción significativa de personas en Europa, esto último no es posible.

Según datos de Eurostat, hasta el 19% de los hogares europeos no tienen una temperatura agradable en verano, es decir, aproximadamente uno de cada cinco. El mal aislamiento, la falta de ventilación, la ausencia de protección solar y las escasas opciones de aire acondicionado dejan a millones de personas expuestas a un calor potencialmente peligroso.

Cada verano hace más calor y durante más tiempo

La ONG climática Zero Portugal, con sede en Lisboa, hizo recientemente un llamamiento preguntando a los hogares si sufren molestias térmicas en sus casas tanto en invierno como en verano.

De los 315 encuestados, casi el 55% afirmó tener problemas durante todo el año para calentar y refrigerar adecuadamente su casa.

"La falta de aislamiento hace que la casa sea muy fría en invierno y se caliente con facilidad en verano", dijo uno de los encuestados. "No pudimos renovar a tiempo las ventanas, que realmente lo necesitan porque dejan pasar el frío y aíslan mal, ni invertir en algún tipo de aislamiento térmico exterior".

Otro dijo que habían comprado una casa con goteras y mal aislamiento térmico.

"La electricidad y el gas son cada vez más caros. En verano tengo que tener las persianas cerradas casi todo el día para que no entre el calor", añaden.

Un hombre sentado frente a su casa en un día caluroso y soleado en Barcelona. AP Photo/Emilio Morenatti

Al otro lado de la frontera, en España, la situación no es mucho mejor. La organización sin ánimo de lucro Ecoserveis, con sede en Barcelona, forma parte del proyecto CoolToRise, cuyo objetivo es reducir los índices de pobreza energética estival en los hogares europeos.

Organiza talleres para ayudar a la gente a aprender a gestionar las facturas de electricidad y estrategias para hacer frente al calor en verano. La ONG ha observado problemas similares, en constante aumento, con la pobreza energética durante todo el año.

"Me resulta difícil dormir por la noche debido al calor. Me ducho varias veces durante el día", explica Fátima, participante en varios de sus talleres. "Tengo un ventilador, pero no puedo tenerlo encendido todo el día porque las facturas serían muy caras, aunque tengo tarifa social (bono social)".

Cada verano hace más calor y durante más tiempo. El calor se queda dentro de la casa y no consigo que corra el aire por la casa para ventilarla. Soy de Marruecos y allí hace mucho calor, pero las casas están hechas de tal manera que se puede estar más fresco dentro. Fatima Participante en el taller

Tiene problemas respiratorios y de salud, por lo que necesita abrir la ventana y respirar aire del exterior. Su hijo también utiliza un ventilador por la noche, pero Fátima dice que tiene que apagarlo para evitar que aumente la factura de la luz.

"Cada verano hace más calor y durante más tiempo. El calor se queda dentro de casa y no consigo que corra el aire por la casa para ventilarla. Soy de Marruecos y allí hace mucho calor, pero las casas están hechas de forma que se pueda estar más fresco dentro".

PUBLICIDAD

Otra participante en un taller el año pasado, Anush, dice que hay poca o ninguna ayuda para que la gente pague las facturas de electricidad que se acumulan por intentar mantenerse frescos.

"Siento que no hay ayuda. Si hay ayudas o apoyos, no los conozco, no me los explican. Quizá una rebaja del IVA en la factura de la luz sería útil".

La pobreza energética en verano es mucho más difícil de atajar

Muchos de los hogares con los que trabaja la ONG española ECODES pasan apuros tanto en verano como en invierno, pero la pobreza energética estival es mucho más difícil de atajar.

"Cuando vives en una zona urbana densa, con pocos árboles y parques, la propia ciudad acumula calor que se libera durante la noche, lo que hace más difícil refrigerar la vivienda durante esas horas", explica Javier Tobías, arquitecto y gestor de proyectos de edificios de ECODES.

PUBLICIDAD

"Contra el frío, al menos el de la intensidad que tenemos aquí, puedes llevar ropa más abrigada, ponerte más mantas o evitar parte de las infiltraciones de aire con burletes, pero cuando tu casa alcanza los 30º C y se mantiene así durante todo el día, poco puedes hacer para mejorar tu situación."

Tobías añade que, aunque este verano ha sido más suave al menos hasta las últimas semanas, en España se han registrado temperaturas superiores a los 40ºC. El país sólo ha superado esa cota en 24 de los 74 años transcurridos desde 1950. Ahora ocurre durante varios días cada verano.

Los hogares de ECODES han informado de problemas de sueño y de los problemas de salud asociados, como irritabilidad y erupciones por el sudor.

El riesgo de agotamiento por calor es especialmente alto para las personas mayores y, aunque las probabilidades de que esto se convierta en insolación dentro de casa son bajas, el peligro sigue ahí.

PUBLICIDAD

Los hogares calurosos entrañan riesgos para la salud, sobre todo para los más vulnerables

A medida que los veranos se calientan, los hogares europeos necesitan adaptarse para prevenir los peligrosos riesgos para la salud asociados a las temperaturas récord.

Según la Organización Mundial de la Salud, el calor extremo mata a más de 175.000 personas al año en Europa. El estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima en el continente, ya que las temperaturas extremas agravan enfermedades crónicas como las cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares, la salud mental y las relacionadas con la diabetes.

La Fundación Francesa para la Vivienda de las Personas Desfavorecidas (FAP) señala que uno de cada siete franceses vive en una zona que estará expuesta a más de 20 días anormalmente calurosos cada verano de aquí a 2050.

Una mujer anda en Marsella durante horas de altas temperatura AP Photo/Daniel Cole

Hélène Denise, responsable de incidencia política de la organización, afirma que las consecuencias para la salud de las personas pueden ser dramáticas, desde problemas de circulación sanguínea y agravamiento de dolencias ya existentes hasta deshidratación, estrés y deterioro del sueño.

PUBLICIDAD

"En 2023, el calor sobrecargó los servicios de urgencias franceses y fue responsable de la muerte de 5.000 personas, entre ellas 1.500 durante los periodos de olas de calor extremo".

Los hogares de bajos ingresos en barrios donde el hacinamiento es habitual se llevan la peor parte de este peligroso calor. Aunque Francia exige a los propietarios que garanticen que las viviendas que alquilan se mantienen a un mínimo de 19 ºC, no existe un límite máximo de temperatura específico como parte de estas normas.

Aunque el 80% de los hogares de 2050 ya existen en la actualidad, pocos de ellos están preparados para hacer frente a las consecuencias del calentamiento global

Hélène Denise Responsable de promoción, Fundación Francesa para la Vivienda de Personas Desfavorecidas

Los edificios se enfrentan a problemas similares a los del resto de Europa: Mal aislamiento y falta de protección contra el calor del sol. Sin soluciones de refrigeración pasiva, añade Denise, el aire acondicionado se convierte en la opción por defecto, lo que contribuye a la contaminación y eleva aún más la factura energética.

"La adaptación de las ciudades y los hogares sigue sin estar a la vanguardia de nuestras políticas de renovación y lucha contra la pobreza energética. A pesar de algunos tímidos avances, nuestras políticas siguen centrándose principalmente en reducir el consumo de energía, descarbonizar nuestros sistemas de calefacción y mantener una temperatura mínima en el hogar."

PUBLICIDAD

¿Existen soluciones a la pobreza energética estival en Europa?

El movimiento Build Better Lives, un grupo de 90 ONGs de justicia social, salud y medio ambiente, reclama soluciones eficaces y asequibles para ayudar a la gente a mantener sus hogares confortables y reducir la factura energética.

"La pobreza energética se está convirtiendo en un problema que afecta a muchas personas durante todo el año. Nuestras casas y ciudades deben adaptarse para soportar tanto temperaturas gélidas como abrasadoras", afirma Mónica Vidal, cofundadora del movimiento y responsable de la campaña de energía de Climate Action Network.

Según ella, tenemos que replantearnos la forma en que diseñamos nuestros edificios y ciudades, adaptándolos para reducir la factura energética tanto de la calefacción como de la refrigeración. Vidal añade que ya existen soluciones para preparar los hogares europeos para las temperaturas invernales y estivales.

Por ejemplo, mejorar el aislamiento, sombrear las ventanas con toldos y utilizar colores más vivos en las fachadas o tejados que ayuden a mantener frescos los edificios. Las ciudades pueden ser más verdes, añadiendo árboles y parques para evitar que se conviertan en islas de calor urbano de hormigón y acero.

PUBLICIDAD

Todos estos métodos de refrigeración pasiva reducen la necesidad de aire acondicionado. Dado que se prevé que la demanda mundial de refrigeración mecánica se triplique de aquí a 2050, la mejora del diseño de los edificios y de la planificación urbana contribuirá a evitar las emisiones.

Un grupo de personas camina junto a una máquina de nebulización para refrescarse, en el barrio de Monastiraki de Atenas. AP Photo/Petros Giannakouris

También se necesitan mejores sistemas de alerta para mantener a la gente a salvo del calor. Atenas, una de las ciudades que, según las previsiones, sufrirá más olas de calor y sequías a mediados de siglo, es un buen ejemplo. En 2021, la ciudad nombró a un Jefe de Protección contra el Calor. Una de las principales recomendaciones de ese nombramiento fue poner nombre y categoría a las olas de calor, lo que permitiría a los ciudadanos identificarlas mejor y responder a ellas.

Sin embargo, estas soluciones deben ir acompañadas de políticas sólidas y salvaguardias sociales para garantizar que nadie se quede atrás. A pesar de los fondos de la UE disponibles a través de programas como el fondo NextGeneration, poco se ha hecho para llevar a cabo la renovación de las viviendas.

"Los Gobiernos deben dar prioridad a los hogares más vulnerables, ya sean familias con bajos ingresos, personas mayores o inquilinos de viviendas alquiladas, para garantizar que construimos una vida mejor para todos", concluye Vidal.