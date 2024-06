¿Podría la unión de las fuerzas policiales europeas detener el tráfico ilegal de residuos?

En el puerto de Génova, las aduanas italianas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) subrayan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilegal de residuos.

La nueva normativa europea sobre el transporte transfronterizo de residuos entró en vigor el 20 de mayo. Establece normas más estrictas para la exportación de residuos fuera de la Unión Europea y pretende favorecer el reciclaje dentro de los Estados miembros. Se calcula que más de un tercio de los traslados internacionales de residuos son ilegales.

Andrea Biggi, responsable de la Oficina Antifraude de la Agencia Italiana de Aduanas de Génova, nos mostró un contenedor bloqueado por sospecha de tráfico de residuos:

"Lo importante no es bloquear un solo contenedor, sino ampliar la investigación y encontrar a la organización que está detrás. Pero para ello necesitamos la cooperación de todas las fuerzas policiales, no sólo nacionales, no sólo no europeas, sino sobre todo europeas. Es realmente la unión de las fuerzas policiales europeas la que nos permitirá detener este tipo de tráfico, y en este sentido, la OLAF puede aportar una enorme contribución."

Un contenedor con residuos bloqueado por las autoridades en Génova. Euronews

"Tenemos dos objetivos principales: el primero es investigar la red, pero también prevenir las exportaciones. Para los casos medioambientales, este es un punto clave porque cuando el daño está hecho, es muy complicado recuperarlo todo. Es esencial crear una conciencia general, y armonizar el nivel de los controles a escala europea, y coordinar el control con los países de destino. Si somos capaces de aunar estos tres puntos principales, podremos alcanzar el objetivo de atajar el fenómeno", nos explica Luigi Garruto, investigador de OLAF.