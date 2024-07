La Comisión considera que la decisión binaria de la matriz de Facebook que obliga a los ciudadanos o a pagar o a ceder sus datos para usar el servicio no cumple con la Ley de Mercados Digitales.

PUBLICIDAD

Según la investigación de Bruselas, "esta elección obliga a los usuarios a consentir la cesión de sus datos personales y no les ofrece una versión menos personalizada pero equivalente de las redes sociales de Meta". Es decir, según explican fuentes de la Comisión Europea, al Ejecutivo comunitario le preocupa que la decisión sea una decisión real.

A finales del año pasado, y con el objetivo de cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DMA) europea, Meta puso en marcha un sistema mediante el que los usuarios podían o bien consentir al uso de sus datos personales y así recibir anuncios personalizados o bien pagar para poder usar el servicio sin ceder sus datos.

Según Bruselas, esto vulnera el artículo 5(2) de la DMA ya que aunque las grandes empresas de internet deben requerir el consentimiento de los usuarios, si éstos se niegan a darlo "deben tener acceso a una alternativa menos personalizada pero equivalente". La legislación europea apunta a que las tecnológicas "no pueden condicionar el uso del servicio o de determinadas funcionalidades al consentimiento de los usuarios".

El Ejecutivo comunitario remarca que el modelo de Meta no deja a los usuarios "optar por un servicio que use menos datos personales" ni les deja "ejercer su derecho a consentir libremente". Un modelo intermedio, en el que los clientes de Meta que no den luz verde a compartir sus datos puedan disfrutar de un servicio sin anuncios personalizados, sería la opción preferida de Bruselas.

La Comisión Europea abrió la investigación contra la política de "paga o consiente" de Meta el pasado 25 de marzo. Si pasado un año de esa fecha considera que Meta incumple "puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total". En caso de reincidencia, ascenderia hasta el 20%.