Por Euronews con AP

En su primera entrevista televisiva importante de su campaña presidencial, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, defendió su alejamiento de algunas de sus posiciones más progresistas, aunque insistió en que sus "valores no han cambiado" a pesar de que esté "buscando consenso".

Durante la entrevista con la periodista Dana Bash, emitida en CNN el jueves, la candidata demócrata a la presidencia de EE.UU. en las próximas elecciones de noviembre defendió la importancia de "generar consenso" y "encontrar un lugar común de entendimiento donde realmente podamos resolver el problema".

Sentada con su compañero de fórmula, el candidato a vicepresidente y actual gobernador de Minnesota, Tim Walz, Harris fue preguntada específicamente sobre sus cambios de opinión en torno a la prohibición del fracking y la despenalización de los cruces fronterizos irregulares; unas posiciones que había defendido durante su última campaña presidencial.

Harris confirmó que no quiere prohibir el fracking, un proceso de extracción de energía clave para la economía del decisivo estado de Pensilvania, y dijo que "debería haber consecuencias" para las personas que cruzan la frontera sin permiso. "Creo que el aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva política y mis decisiones es que mis valores no han cambiado", dijo Harris.

Respaldo de Biden a su candidatura

La entrevista se produjo en un momento en que los votantes todavía están tratando de conocer más detalles sobre la candidatura demócrata en un período de tiempo inusualmente corto. El presidente Joe Bidencedió a las presiones de su propio partido y terminó su campaña de reelección hace solo cinco semanas.

La entrevista se centró principalmente en la política, ya que Harris trató de demostrar que había adoptado posiciones más moderadas sobre temas que los republicanos sostienen que son extremos.

Harris no había concedido una entrevista en profundidad desde que se convirtió en la abanderada de su partido hace cinco semanas, aunque sí había dado varias mientras todavía era compañera de fórmula de Biden.

La candidata presidencial demócrata dijo que trabajar con Biden fue "uno de los mayores honores" de su carrera, y contó el momento en que el todavía presidente la llamó para decirle que renunciaba a la reelección y que la apoyaría. "Me dijo lo que había decidido hacer y... le pregunté: '¿Estás seguro?' y dijo: 'Sí', y así fue como me enteré". Harris dijo además que no le pidió a Biden que la respaldara porque "él fue muy claro en que me iba a respaldar".

Política migratoria y económica

Harris defendió el historial de Administración Biden en la frontera sur y la inmigración, y señaló que durante su mandato como vicepresidenta se le encomendó tratar de abordar las "causas de raíz" que estaban propiciando los cruces fronterizos desde los países de origen de los migrantes.

"Tenemos leyes que deben cumplirse y aplicarse, que abordan y tratan con las personas que cruzan nuestra frontera ilegalmente, y debería haber consecuencias", dijo Harris, que señaló que intentará revivir un acuerdo bipartidista en política fronteriza.

Además, la candidata dejó ver que su campaña apunta directamente a la clase media estadounidense y dice que quiere crear lo que ella llama una "economía de oportunidades".

"Lo que vamos a hacer es reducir el coste de los bienes de uso diario, invertir en las pequeñas empresas estadounidenses, invertir en las familias. El trabajo que vamos a hacer es invertir en la familia estadounidense en torno a la vivienda asequible, un gran problema en nuestro país en este momento", dijo.

Harris mantiene su apoyo a Israel

Preguntada sobre la guerra de Israel en Gaza después del ataque de Hamás el 7 de octubre, Harris dijo: "Soy inequívoca e inquebrantable en mi compromiso con la defensa de Israel y su capacidad para defenderse". Pero la vicepresidenta también reiteró, en la línea de lo que ha expresado durante meses, que las muertes de civiles son demasiado altas por la ofensiva israelí.

También desestimó el cuestionamiento de Donald Trump sobre su identidad racial después de que el republicano sugiriera falsamente que cambió su forma de presentarse por razones políticas y "se volvió negra". Harris, de ascendencia negra y del sur de Asia, dijo que la sugerencia de Trump era "la misma vieja y cansada estrategia".

Trump y Harris tienen previsto debatir el 10 de septiembre. Será el primer encuentro entre Harris y Trump. Los oponentes solo habían estado en el mismo espacio cuando Harris, como senadora, asistió a los discursos conjuntos de Trump ante el Congreso.