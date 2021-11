"La situación es dramática”. Con estas palabras comienza una carta, escrita por el administrador del distrito de Rottal-Inn, Michael Fahmüller , y dirigida a los residentes de la región, en la que pide la cooperación contra la pandemia. Rottal-Inn está en la Baja Baviera y actualmente tiene la mayor incidencia de 7 días de toda Alemania. Con 1140,4, el valor también está por encima de todos los valores de incidencia medidos el año pasado.

Sin embargo, el administrador no puede decir por qué hay tantas nuevas infecciones en su distrito. "No podemos decir por qué en este momento, porque ya no es posible determinar las causas y los motivos de la infección -nuestro servicio deseguimiento de contactos trabaja hasta altas horas de la noche todos los días para, al menos, llegar a los afectados y contactar con las personas de los grupos vulnerables, etc.-, pero incluso eso sólo es posible de forma limitada en este momento con estos valores”.

El portavoz de prensa del distrito también expresó su resignación. Según él, hay varios grupos pequeños, que podrían explicar por qué se infectan tantas personas.

La tasa de vacunación en Rottal-Inn es del 53%; en todo el país se sitúa actualmente en torno al 67,3%. La oficina de administración del distrito no tiene respuesta a por qué tanta gente no quiere vacunarse. Es posible que los ciudadanos de las zonas rurales piensen que están demasiado seguros.

En los comentarios al escrito del administrador, que también se publicó en Facebook, algunos criticaron la política del distrito sobre la pandemia de Corona hasta el momento. Al parecer, en Eggenfelden se ha abierto un mercado navideño durante una semana, otros usuarios se quejaron de la falta de test o de que no hay que entrar en cuarentena como contacto vacunado.

Fahmüller advirtió urgentemente de la necesidad de no sobrecargar los hospitales: el personal de toda Baviera está ya al límite de su capacidad. "El personal está agotado, cansado y frustrado. Nunca he vivido una situación así", lamenta el administrador.

Con este nuevo estado de emergencia, Baviera pretende ayudar a aplicar las medidas de contención más rápidamente. Además, la Bundeswehr (las fuerzas armadas) ayudará a las autoridades de los distritos especialmente afectados. En Rottal-Inn, por ejemplo, los soldados deben apoyar a la administración del distrito en el establecimiento de contactos.

Hace una semana, el distrito había endurecido la normativa en vista de la ocupación de, al menos, el 80% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales.

Fahmüller pidió a las personas no vacunadas que "hagan un examen de conciencia" y piensen en la vacunación. Sí, hay avances en la vacunación, dijo, pero "el número de infecciones en personas no vacunadas sigue siendo significativamente mayor que en las personas vacunadas, y en particular los cursos graves de la enfermedad se encuentran en alrededor del 90% de las personas no vacunadas".