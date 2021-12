El despliegue militar de Rusia cerca de la frontera con Ucrania ha avivado las tensiones entre la OTAN, la UE y el Kremlin. Entre diplomacia y amenazas de sanciones, el Consejo Ministerial de la OSCE ha tratado, en Suecia, de evitar el riesgo de confrontación, señala Efi Koutsokosta. La periodista de Euronews habla de este tema y de otros conflictos con el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el espacio The Global Conversation.

Muchas gracias por concedernos esta entrevista. El tema de actualidad es, por supuesto, Rusia. Usted asegura que hay pruebas de los planes rusos con respecto a una invasión de Ucrania. ¿Estamos cerca de una confrontación militar?, pregunta Efi Koutsokosta.

"Bueno, no conocemos las intenciones del presidente Putin. No sabemos si ha tomado la decisión de emprender una nueva acción agresiva contra Ucrania. Pero lo que sí sabemos es que está poniendo en marcha los medios para hacerlo. Y, además, para hacerlo a corto plazo. Eso es muy, muy preocupante. Y no solamente para nosotros. Es preocupante para muchos socios de toda Europa. Acabo de participar en la cumbre de la OTAN antes de venir a la reunión de la OSCE, y esa preocupación es generalizada. Ha sido muy importante para mí y para todos nosotros comunicar a Rusia, de manera clara, el error que supondría volver a cometer una agresión contra Ucrania. Ha sido importante comunicar las graves consecuencias que tendría esa agresión y nuestra convicción de que, sean cuales sean las diferencias, la mejor manera de resolverlas es a través de la diplomacia, especialmente mediante la aplicación de los acuerdos de Minsk, que nunca se han llegado a aplicar", responde Antony Blinken.

Usted acaba de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. ¿Tiene algún indicio de sus intenciones? ¿Cuál era el ambiente? ¿Tiene alguna señal de que se avecina una desescalada de tensión?, interroga Koutsokosta.

"Tuvimos una conversación muy directa y sincera, como suelen ser. Sin polémicas. Muy, muy profesional. Muy directa. Y lo compartí con él. Porque es importante poder compartir esto directamente, comunicarse directamente, en vez de hacerlo simplemente a través de la televisión o a través de comunicados de prensa. Es importante hablar cara a cara porque quería que entendiera nuestras preocupaciones y las consecuencias de que se cumplieran los presagios y se produjera una agresión por parte de Rusia. Pero también quería trasmitirle nuestra convicción de que el camino ideal a seguir es la diplomacia, y que lo mejor sería que Rusia retirara sus fuerzas y se comprometiera, de manera significativa, a aplicar los acuerdos de Minsk", declara Blinken.

Ahora, ¿Se está más cerca de ir hacia delante o de una desescalada?, quiere saber la periodista de Euronews.

"Lo que puedo decir es que el señor Lavrov informará al presidente Putin. Yo, por supuesto, haré lo mismo con el presidente Biden. Espero que los mandatarios hablen, en un futuro próximo. Y, a partir de ahí, avanzaremos. Pero lo primero y más importante es ser muy claros y directos sobre cómo vemos la situación, qué es lo que nos preocupa, qué vamos a hacer y que preferiríamos hacer, que es: revitalizar la diplomacia y resolver, finalmente, la ocupación de una serie de territorios en Ucrania", afirma el Secretario de Estado estadounidense.

¿Hay planes concretos para una reunión entre los dos presidentes?, pregunta Efi Koutsokosta:

"Espero que hablen en un futuro próximo", señala Antony Blinken.

Usted se refirió a graves consecuencias, si finalmente Rusia invade Ucrania. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Está dispuesto a ir más allá de las sanciones económicas?, interroga Koutsokosta.

"Habría consecuencias económicas de gran impacto. Creo que los efectos de esas consecuencias son bien conocidos por Moscú, y espero que el presidente Putin lo tenga en cuenta en sus cálculos. Al mismo tiempo, Estados Unidos y otros países han estado trabajando para asegurarse de que Ucrania cuente con los medios para defenderse. Y, por supuesto, si hay alguna amenaza para la alianza de la OTAN, nos aseguraremos de seguir reforzando nuestras propias capacidades defensivas. Pero también hago hincapié en la palabra defensiva. La OTAN es una alianza defensiva, no una alianza agresiva. Estamos aquí para garantizar la protección y la seguridad de nuestros miembros, pero también para ayudar a socios como Ucrania a defenderse si corren el riesgo de sufrir una agresión. Nos centramos en eso. Pero creo que, de nuevo, lo más importante para Rusia es entender que las acciones tienen consecuencias. Esas consecuencias son reales. No le interesan a Rusia. Y tener un conflicto no le interesa a nadie. Permítame añadir esto. El presidente Biden, cuando habló con el presidente Putin en Ginebra hace unos meses, dijo que nuestra firme preferencia en Estados Unidos es tener una relación estable y predecible con Rusia. Que Rusia vuelva a actuar de manera agresiva contra Ucrania iría exactamente en la dirección contraria a la de una relación estable y predecible. No creo que eso sea bueno para ninguno de nosotros. El presidente fue claro al respecto: si Rusia decide actuar de forma temeraria, responderemos", advierte Blinken.

¿Podría referirse a las sanciones? Usted, la UE y Estados Unidos ya aplican sanciones, que están vigentes. ¿Qué le hace creer que, esta vez, las sanciones funcionarán aunque Putin no parezca dispuesto a cambiar de rumbo?, quiere saber la reportera.

"Creo que muchas de las opciones que estamos contemplando tendrían un impacto muy alto. Son cosas que no hemos hecho en el pasado, que nos hemos abstenido de hacer. Y Rusia es muy consciente de cuál es el escenario posible cuando se trata de eso. Lo voy a dejar así", indica el Secretario de Estado estadounidense.

¿No quiere concretar más lo que piensa hacer?, sugiere Efi Koutsokosta.

"No. En público... ¡no!", declara Antony Blinken.

Efi Koutsokosta entrevista al Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Euronews

Rusia desconfía de una incorporación de Ucrania a la OTAN. ¿Apoyará Estados Unidos el ingreso de Ucrania en la OTAN?, pregunta Koutsokosta.

"Esto se remonta a la fundación de la OTAN y al Tratado de Washington, que dejaba claro que las puertas de la Alianza Atlántica estarían abiertas para aquellos que quisieran unirse y que pudieran cumplir con los requisitos. Así que hemos vuelto a reafirmar, en la última reunión, que la puerta de la OTAN está abierta. Pero esto no representa una amenaza para Rusia porque, de nuevo, insisto en que la nuestra es una alianza defensiva. Es una alianza transparente. No está dirigida contra Rusia. No es una amenaza para Rusia. Y de hecho, por desgracia, las únicas acciones agresivas que hemos visto en la zona euroatlántica en los últimos años han sido la agresión rusa contra Georgia y, más tarde, la agresión contra Ucrania. Y no necesitamos asistir a una repetición de eso en Ucrania", responde Blinken.

Antony Blinken, Secretario de Estado estadounidense. Euronews

Hemos visto, también, un aumento de la tensión a lo largo de las fronteras europeas, en particular con Bielorrusia. Una situación que la Unión Europea ve como un ataque híbrido con miles de migrantes que se ven 'obligados' a ir hacia Polonia, Letonia y Lituania. ¿Realmente cree que Rusia es la mayor amenaza para Europa y Occidente?, interroga la periodista de Euronews.

"Bueno, por sus acciones, incluidas algunas de las que llevó a cabo en el pasado, así como la amenaza de llevar a cabo acciones en Ucrania, que observamos, supone un verdadero problema. Y no tiene por qué ser así, ni debería ser así. También estamos trabajando juntos en áreas en las que nuestros intereses coinciden. Por ejemplo, en mi conversación con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, hemos hablado de Irán y de nuestro interés mutuo en que Irán no desarrolle un arma nuclear. De hecho, estamos trabajando bien con los socios europeos y con China en lo que respecta a las negociaciones nucleares de Viena. También trabajamos juntos en el Cáucaso, donde ambos tenemos interés en Azerbaiyán y Armenia. Buscamos una solución definitiva y duradera. Tratamos de resolver sus diferencias con respecto a Nagorno Karabaj y de que mejoren sus relaciones. Tenemos que ser capaces de hacer eso para trabajar juntos en las cosas que nos interesan a ambos. Pero asuntos como la nueva agresión a Ucrania lo hacen muy, muy difícil", concluye Antony Blinken.

La reportera agradece al Secretario de Estado estadounidense su presencia en el programa y el político se muestra encantado de haber podido conversar con ella y dialogar sobre algunos de los asuntos que protagonizan la actualidad.

Nota: la entrevista se grabó el 2 de diciembre en la Embajada de Estados Unidos en Estocolmo.