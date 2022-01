El expresidente Petro Poroshenko regresa a Ucrania, a pesar de enfrentarse a cargos de alta traición en el país. Poroshenko ha declarado que vuelve para hacer frente a estas acusaciones, aunque considera que tienen una motivación política.

Poroshenko fue derrotado por el actual presidente Zelenski en las elecciones presidenciales de 2019 después de 5 años en el cargo.

En una rueda de prensa en Varsovia horas antes de su vuelo a Kiev, ha afirmado con rotundidad que no será arrestado: "Si me preguntan si me van a detener, No, en absoluto. No porque esté tan seguro, sino porque no hay, absolutamente ninguna razón para ello. No me gusta la idea y creo que Zelenski se estaría disparando en el pie si hiciese estas cosas en la situación actual. Pero una vez más, vuelvo a Ucrania para luchar por Ucrania, no para enfrentarme a Zelenski".

La Fiscalía en Ucrania sospecha que facilitó la venta ilegal de carbón procedente de las regiones separatistas prorrusas en el entre 2014 y 2015. Pide para él una condena de 15 años de prisión.

Poroshenko sostiene que las acusaciones en su contra son dañinas para el país dadas las circunstancias. Dice que el gobierno es responsable de unir al país y “Rusia lo que quiere es la desintegración y el conflicto a lo interno del país”.

“Creo que esta es una acción sumamente irresponsable del liderazgo actual, es algo que va a desintegrar al país, que va a arruinar la unidad”, expresó.

“Lucharé por Ucrania”, añadió Poroshenko, explicando que considera las acusaciones en su contra “políticamente motivadas”.

Poroshenko, una de las personas más acaudaladas de Ucrania, es propietario de las empresas de fábricas Roshen. En tiempos recientes ha estado en el exterior, reuniéndose con líderes en Bruselas, Varsovia y otras capitales.

El tribunal de Kiev congeló los activos de Poroshenko como parte de la investigación en su contra.