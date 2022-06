Amenazado de muerte y refugiado en Francia, el abogado colombiano Daniel Mendoza, es el director de la serie documental "Matarife" que ya acumula más de 40 millones de vistas. La serie vincula la élite político-económica colombiana, a los paramilitares y a los narcotraficantes, incluido el cártel de Medellín.

Una élite involucrada en un sistema narcoparamilitar

"Yo creo que la idea de "Matarife" empieza desde muy chiquito, desde niño. Yo empiezo a evaluar una serie de hechos de la élite colombiana, y empecé a darme cuenta que había todo un sistema criminal que además tenía que ver conmigo, porque yo era socio del club El Nogal. El club El Nogal estaba lleno de paramilitares, de políticos, de parapolíticos, de lavadores de activos. Y me di cuenta de que toda la élite colombiana, la élite empresarial, la élite política, la élite de los medios de comunicación estaba totalmente involucrada en un sistema narcoparamilitar."

Daniel Mendoza abogado, criminólogo y periodista tuvo que huir de su país poco después de que se estrenara la primera temporada de "Matarife" en mayo de 2020. La serie ya va por la tercera temporada...

Los hilos que entretejen un sistema de muerte

"Y empecé a escribir artículos denunciando estos hechos y por eso terminaron echándome del club El Nogal. Y posteriormente llegó la idea de hacer una serie. Conocí a un director mexicano genial y nos surgió la idea de hacer una serie sobre la persona que era el eslabón central de todo este mecanismo y de todo este sistema de la muerte que era Álvaro Uribe Vélez."

"Me perseguía el Gobierno, me perseguía la Fiscalía, me perseguía la policía y me perseguían también las peores bandas de narcotraficantes. Entonces yo sabía que en cualquier momento me iban a capturar y me iban a matar. Pero cuando la Embajada de Francia se puso en contacto conmigo y me logró sacar del país se abrió una posibilidad de seguir viviendo, y dije pues tengo que hacer la segunda temporada de "Matarife".

Mendoza acaba de publicar su libro "Innombrable", en el que se adentra en la Historia reciente de Colombia, para imaginar un destino que aún no ha sido escrito.