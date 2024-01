Por Euronews con AP

La vicepresidenta de Colombia confirmó que entre las víctimas hay varios niños. Se investiga qué pudo causar el desprendimiento de tierras, la zona ha sufrido lluvias, lo que dificulta las tareas de rescate.

El número de muertos por un deslizamiento de tierra en el oeste de Colombia aumentó a 34 el sábado, según han informado las autoridades. La tragedia, que ocurrió el viernes, azotó una transitada vía municipal en una zona montañosa que conecta las ciudades de Quibdó y Medellín.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres había dicho inicialmente en un comunicado que al menos 18 personas habían muerto. La agencia también dijo que al menos 35 personas heridas fueron trasladadas a hospitales.

Continúan las operaciones de rescate e identificación de cadáveres

La nueva cifra de muertos fue reportada por la Gobernación del Chocó, donde se estableció un puesto de mando unificado para coordinar las operaciones de búsqueda y rescate. En un comunicado, dijo que se habían identificado 17 cadáveres y que los funcionarios estaban tratando de identificar otros 17. La Fiscalía confirmó el número de muertos.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dijo en un mensaje publicado en la red social X que continuaba la búsqueda "de personas que permanecen atrapadas bajo el deslizamiento de tierra". Dijo que entre las víctimas había varios niños, pero no proporcionó el número.

Se investiga qué pudo causar el desprendimiento de tierras

La unidad de gestión de riesgos no especificó qué pudo haber causado el deslizamiento de tierra, pero el Departamento de Defensa informó que ha estado lloviendo en la zona, lo que dificulta las operaciones de rescate.

Un vídeo publicado en X aparentemente mostró el momento del deslizamiento de tierra, cuando la ladera de una montaña se deslizó sobre la carretera, cubriendo algunos autos. La agencia The Associated Press no pudo verificar su autenticidad.

El presidente Gustavo Petro tuiteó que su gobierno brindaría todo el apoyo necesario en lo que describió como una "horrible tragedia".