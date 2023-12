Los jóvenes Wayúu sufren a causa de la sequía provocada por el clima. Un gran número de niños mueren por desnutrición al año en La Guajira. Estas fotos muestran al mundo los retos a los que se enfrentan por la falta de agua y alimento.

PUBLICIDAD

Una piscina de agua seca. Baldes vacíos. El sol implacable… Estas son algunas de las cosas en las que los niños indígenas del norte de Colombia decidieron centrarse cuando se les entregaron cámaras para capturar el cambio climático.

La tribu Wayúu ha vivido de sus tierras durante siglos, pero una serie de sequías devastadoras, lluvias erráticas y temperaturas extremadamente altas están poniendo a prueba su capacidad para sobrevivir en La Guajira.

Y, como en muchas partes del mundo, los niños son los más afectados por esta crisis climática local.

"Solo uno de cada diez niños wayuu tiene acceso a agua potable", dice Felipe Cortés, jefe de promoción de Save the Children en Colombia. “En La Guajira, la tasa oficial de mortalidad infantil por malnutrición es seis veces superior a la media nacional".

Entre bastidores: Edgardo, de 13 años, toma una foto con una cámara de cine con la guía de la fotógrafa Angela Ponce, ganadora del premio Sony. Maria Puyol/Save the Children

Para capacitar a estos jóvenes a contar sus propias historias sobre el cambio climático y enseñarles nuevas habilidades, la organización benéfica recientemente celebró un taller en una pequeña comunidad wayuu con la galardonada fotógrafa Angela Ponce. A una docena de niños se les dio cámaras de película simples para documentar sus vidas durante una semana.

En el marco del Día de la Infancia y la Juventud en la cumbre climática de la COP28, las imágenes resultantes son un poderoso recordatorio de la necesidad de centrar las experiencias y los derechos de los niños en la acción climática. Con un sabio enfoque y su elección idiosincrásica de sujetos humanos y no humanos, son un portal único en la comunidad Wayuu, visto a través de los ojos de sus miembros más jóvenes.

"No ha llovido durante mucho tiempo": escasez de agua en un entorno árido

Manuela, de 13 años, tomó una foto de su hermana buscando agua en el estanque (Jagüey). Manuela/Save the Children

En el entorno árido de La Guajira, la crisis climática se manifiesta principalmente como una crisis hídrica.

Tras años de sequía, los niveles de agua han alcanzado mínimos históricos. El agua disponible a menudo se toma de un 'jagüey', un acuífero natural que depende del agua de lluvia y se comparte con el ganado.

Esto se traduce en casos periódicos de diarrea y otras enfermedades, transmitidas por el agua en los niños que se ven obligados a beber el agua.

"No ha llovido durante mucho tiempo, y creo que necesitamos el agua y los animales también", dice Ismael, de 14 años. "Bebemos el agua del estanque de ganado".

Ismael fotografió una piscina de agua seca en su comunidad, en el extremo norte de Colombia. Ismael/Save the Children

"Tomé una foto del sol porque hacía demasiado calor y eso es dañino para los árboles, y nos da sed", explica Ismael. Ismael/Save the Children

Ismael también tomó una fotografía directa del sol. "Tomé una foto del sol porque hacía demasiado calor y eso es dañino para los árboles, y nos da sed", dijo. "El calor nos da sed, y el estanque de ganado está lejos... a veces está vacío y necesitamos algo para beber."

El agua —sobre todo la falta de ella— es un hilo común a través de las fotografías de los niños Wayúu, lo que revela su preocupación con este recurso vital, que es cada vez más escaso a medida que aumentan las temperaturas globales.

Los niños Wayúu participando en el proyecto de fotografía, posando para Iveth, de 16 años. Iveth/Save the Children

"Aquí, los Wayúu sufren de falta de agua. No se puede encontrar, ya que el clima está cambiando. Ya no hay estaciones", dice Iveth, de 16 años.

"Antes de que tuviéramos huertos, llovía, las plantas crecían. No regamos las plantas, lo hizo la lluvia. Ahora no hay lluvia, el clima ha cambiado y no podemos sembrar. Las hojas de la planta se secan debido a la temperatura y mueren”, agrega.

Usando la luz del sol para capturar plantas indígenas

A los niños Wayúu también se les enseñó cómo desarrollar sus propias imágenes confiando solo en el poder del sol, a través de un proceso conocido como 'cianotipo'.

El tono azul de estas obras de arte ilustra la necesidad desesperada de agua en la comunidad, mientras se enmarca las plantas indígenas que son esenciales para su supervivencia.

"No tener agua nos afecta mucho", dice Belkis. "A veces no podemos encontrar ninguna, y nos afecta, porque podemos morir de sed, sobre todo los niños". Belkis/Save the Children

Belkis, de 14 años, seleccionó vainas de un árbol trupillo, que está ligado a la identidad del pueblo Wayúu, que es el grupo indígena más grande de Colombia.

Crece en condiciones extremas de sequía, por lo que se ha utilizado tradicionalmente como alimento para humanos y animales. Durante los peores períodos de sequía, la fruta del trupillo se cosecha y se come como en sí misma o se convierte en harina.

PUBLICIDAD

"Es importante que los animales se alimenten de trupillo para que no mueran", dijo Belkis.

"Quiero seguir aprendiendo a tomar fotos", dice Manuela, que actualmente está en la escuela secundaria. Manuela/Save the Children

Manuela, de 16 años, fotografió una hoja de Yaichuaa, una planta utilizada para tratar infecciones y cálculos renales, junto con hojas de Apia, que los Wayúu arrancan del fruto para limpiar la sangre en el tratamiento de la anemia.

"Puse una hoja de los árboles que estaban en la escuela y que eran hermosos", dijo Manuela, que vive con su madre, cinco hermanas y su hermano mayor y teje mochilas para vender en el mercado.

Hacer cianotipos fue un punto culminante personal para Yolibeth. Yolibeth/Save the Children

La elección de Yolibeth, de 17 años, tiene un valor más espiritual. "Pongo algunas hojas de un árbol que es muy conocido y me encantan porque tienen forma de corazón", explicó. "Es muy importante para nosotros porque nos bañamos con ellos cuando soñamos".

“Los sueños juegan un papel crucial en la cultura Wayúu, son señales de eventos por venir”, agregó. "Tomamos estos sueños en serio, usando la planta en un baño de medianoche para interpretar y responder a sus significados".

PUBLICIDAD

¿Cómo se ayuda a la comunidad Wayúu a hacer frente al cambio climático?

El Gobierno colombiano ha declarado una emergencia económica y social en La Guajira, donde viven unos 400 000 Wayúu, debido a la sequía sin precedentes y el impacto inminente de El Niño.

La región ya está desproporcionadamente afectada por el cambio climático, y se espera que las temperaturas aumenten más de 4 grados para 2050, tres veces el aumento mundial. Se prevé que las precipitaciones disminuyan en una quinta parte. La Guajira es también la región más pobre del país, donde más del 60 % de la población vive en la pobreza.

Ismael, de 14 años, toma una foto de su madre cocinando en la comunidad. Ismael/Save the Children

"La crisis climática, causada por los adultos, está poniendo los alimentos nutritivos cada vez más fuera del alcance de los niños y los afecta de la peor manera", dice Cortés. "Los niños Wayúu, como otros en todo el mundo, se verán afectados por las decisiones tomadas en la COP28, y sus derechos y necesidades deben estar al frente de estas decisiones."

Save the Children pide a los países de mayores ingresos, como el Reino Unido, que aumenten la financiación climática, y que apoyen a los países de menores ingresos, que se encuentran en el extremo más agudo de la crisis.

"Mi sobrina y mi hermanita bailaban La Yonna en casa. Mis abuelos y los maestros nos enseñan cada día sobre La Yonna y nuestra cultura, que no podemos olvidar en absoluto". Luz/Save the Children

"La crisis climática afecta a los más vulnerables más duramente, y es desgarrador ver a los niños cargar con el peso de un problema que no crearon", dice Ponce.

PUBLICIDAD

"Entregar a los niños Wayúu sus propias cámaras les da una voz para mostrar al mundo los desafíos que enfrentan. Sus fotos cuentan una poderosa historia de fuerza y resiliencia, destacando la urgente necesidad de todos nosotros de proteger nuestro planeta y apoyar a los más afectados".