Guerra en Ucrania, alza de precios de la energía, aumento de la inflación y del coste de la vida… En estas condiciones, ¿cómo puede la Unión Europea mantener el rumbo climático y convencer a los ciudadanos de que se comprometan con la neutralidad del carbono para 2050? Este es el reto para el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius, invitado del periodista Grégoire Lory en el espacio The Global Conversation.

Usted ha presentado algunas propuestas para restaurar la naturaleza. ¿Cuáles son los objetivos de la ley de recuperación de la naturaleza?, pregunta Grégoire Lory.

"Hemos dado un gran paso, no solamente para proteger la naturaleza, sino también, para restablecerla. El objetivo principal es contar con un 20 % de acciones de recuperación de la naturaleza en toda la UE, para 2030. Además, tenemos diferentes objetivos con respecto a ecosistemas, que incluyen las turberas, los pastizales, los polinizadores... e incluso las áreas urbanas, que creo que ahora son muy, muy importantes para los ciudadanos comunitarios; especialmente, al darnos cuenta durante el confinamiento, cuánto echamos de menos las zonas verdes en las áreas urbanas. Así que, nuestro objetivo es aumentar en un 5 % las zonas verdes en las áreas urbanas, para 2030", declara 00.36 - 00.38 Virginijus Sinkevičius, comisario de Medioambiente de la UE.

Según su evaluación, ¿cuál sería el coste de la inacción? Y, ¿cuáles son los beneficios de restaurar la biodiversidad?, interroga el periodista de Euronews.

"Hemos hecho una rigurosa evaluación del impacto. Son casi 700 páginas de documentos. Probablemente, si hablamos de acción e inacción, lo más relevante son los beneficios. Debemos dejar de vivir con el mito de que actuar a favor de la naturaleza, restablecer la naturaleza, supone solamente un coste y no un beneficio. Nuestra evaluación del impacto muestra que un euro invertido aporta ocho euros de beneficios. Y, esos beneficios, por ejemplo, llegan directamente, a través de nuestros agricultores, en el aumento del rendimiento. Porque, realmente, no sé quién podría producir si no se cuenta con un suelo fértil que tenga una alta eficiencia, si no hay polinización. Así, por ejemplo, 5 000 millones de euros de la producción agrícola directa dependen, en realidad, de la polinización. La disminución de los polinizadores supone una amenaza para la producción agrícola. Así que, creo que hay beneficios muy claros de la inversión en la restauración de la naturaleza. Y, estoy muy contento, por el hecho de que contar con cifras sólidas que respalden nuestra legislación", afirma Virginijus Sinkevičius.

¿Qué medidas se pueden tomar para restaurar la naturaleza?, quiere saber el reportero.

"Los bosques podrían gestionarse. Pero, pero de forma sostenible, para que no se produzca, por ejemplo, una amenaza para el suelo; que el suelo sea capaz, después de la gestión forestal, de seguir absorbiendo carbono, agua, etcétera. Si nos fijamos en las turberas, por supuesto, lo obvio es rehumedecer las tierras y restablecer las turberas. Básicamente, la mayoría de las veces, se trata de dejarlas, y que la naturaleza haga su trabajo. Así que, depende, en gran medida, del ecosistema. En esto, creo que es muy importante que, una vez adoptada la legislación, los Estados miembros cuenten con dos años para preparar sus planes, analizando qué ecosistemas son los más importantes para ellos, cuáles son las prioridades, y cómo van a restaurarlos. Digamos que, dejamos la responsabilidad a los Estados miembros, y a las partes interesadas de los Estados miembros", señala el comisario de Medioambiente de la UE.

El periodista Grégoire Lory entrevista al comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius. The Global Conversation

Junto a esta Ley de restauración de la naturaleza, también se planteó la cuestión de la reducción de los pesticidas. Algunos Estados miembros quieren diluir este propósito. ¿Cuál es su respuesta a ello?, pregunta Grégoire Lory.

"Yo no diría que los Estados miembros quieren rebajar sus aspiraciones, sino que, probablemente, están planteando un punto muy importante; hay una gran diferencia. Si nos fijamos en el uso de pesticidas por metro cuadrado, en los Estados miembros, nos encontramos con que existe un uso intensivo en algunos países, y un uso muy pequeño en otros. Y, si contemplamos este objetivo global del 50 % en la UE: ¿es el 50 % para todos? Para quienes los utilizan poco, reducir el uso a la mitad puede suponer un gran reto. Y, para quienes hacen una utilización intensiva de los pesticidas, quizá el reto no sea tan grande", indica el político lituano.

Dadas las dificultades económicas y la guerra en Ucrania, ¿el Pacto Verde Europeo sigue siendo una prioridad para la UE?, interroga el periodista de Euronews.

"Nuestra dependencia energética es extremadamente peligrosa. Esto es algo que, hoy día, Rusia aprovecha, abiertamente, para intentar utilizarla como herramienta de chantaje contra los países europeos. Así que, el Pacto Verde Europeo demuestra que no solamente es bueno para nuestro propósito climático, para salvar nuestros ecosistemas, sino también, para nuestras opciones geopolíticas, libertades y aspiraciones", declara Virginijus Sinkevičius.

El comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius, en un momento de la entrevista concedida a Euronews. The Global Conversation

Ha hablado de chantaje. Dos Estados miembros, Alemania y Austria, están considerando reabrir algunas centrales de carbón. ¿Es algo aceptable? Va en contra del objetivo de neutralidad de carbono, sugiere el reportero.

"Eso es cierto. Pero también tenemos que garantizar la estabilidad del mercado a nuestros consumidores. Así que, si es un último recurso, o una acción necesaria, tenemos que considerarlo. Si nos fijamos, observamos que no va a tener un gran impacto en los objetivos que nos hemos propuesto para 2030 o 2050, que es lo más importante. El Pacto Verde Europeo no ha llegado para permanecer aquí durante un plazo corto. El Pacto Verde es un objetivo a largo plazo. Y, por supuesto, en ese largo plazo, contemplamos que ocurren cosas inesperadas. Si me preguntaran hace dos años y medio, cómo iba a ser este mandato de la Comisión Europea, estaría completamente equivocado. En primer lugar, sufrimos una pandemia durante casi dos años. Ahora tenemos una guerra en Europa, Rusia atacó a Ucrania. Así que, por supuesto, cambia la dinámica, y tenemos que adaptarnos. Pero a largo plazo, nuestros objetivos siguen siendo los mismos", afirma el comisario de Medio Ambiente de la UE.

La transición climática tendrá un coste para los ciudadanos. Y, el coste de la vida, está aumentando. ¿Cuándo bajarán las facturas?, pregunta, por último, Grégoire Lory.

"Esa es una muy buena pregunta. Está claro que los costes que están aumentando no están directamente relacionados con el Pacto Verde Europeo. En primer lugar, hemos visto lo que ocurrió con los precios de la energía. Así que, de nuevo, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y en particular, del gas, fue la primera y más importante cuestión, con respecto al aumento de los costes. Luego, además de eso, Rusia ha atacado Ucrania. Esto supuso una gran conmoción para las cadenas de valor mundiales. Así que, por supuesto, todos estos acontecimientos, van a ejercer presión sobre los precios, en Europa. Primero, tenemos que asegurarnos de que contamos con paquetes de acciones suficientes, en los Estados miembros, para apoyar a los grupos más vulnerables, los grupos socialmente vulnerables; especialmente, cuando llega la temporada de poner la calefacción en el territorio comunitario, para que los Estados miembros preparen medidas específicas. Lo mismo ocurre con los precios del combustible. Pero, al final, creo que la respuesta es muy clara. Se trata de cuándo vamos a contar con recursos energéticos, completamente independientes de terceros países, ya que esto nos hará menos vulnerables, y añadirá seguridad en los precios al consumidor", concluye el político lituano.