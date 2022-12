La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lamentó el asesinato a tiros de tres mujeres en una junta de vecinos en Roma, una de ellas amiga personal suya.

El tiroteo ocurrió el domingo por la mañana en las instalaciones de un bar de la vía Monte Giberto, en el barrio periférico de Fidene, mientras se celebraba una reunión de una comunidad de vecinos.

"Entró y se dirigió a la mesa donde estaban el consejo de administración y los auditores, y empezó a disparar diciendo: 'Os mato a todos' y empezó a disparar de verdad. Me he tirado debajo de la mesa y después he conseguido salir. Luego fue detenido por algunos miembros del consorcio". cuenta esta vecina.

Hay tres heridos graves, uno de ellos por impacto de bala en el cráneo