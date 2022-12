A pesar de la guerra, centenares de rumanos cruzan cada día la frontera entre su país y Ucrania para hacer sus compras. Un flujo que se ha incremenatdo de cara a la Navidad, y es que en Ucrania, todo es más barato.

Vuelven con los maleteros de los coches llenos pero con la imagen en sus mentes de un pueblo hambriento y devastado por la guerra como explica este hombre que acaba de regresar.

"Compramos algunos refrescos, algunas piezas de repuesto para automóviles. El precio no difiere mucho, pero no los podemos encontrar aquí. No hay nada más. No tienen electricidad, máxima pobreza". se lamenta.

Una vez a la semana, Floarea recorre 70 kilómetros para ir de compras a Ucrania.

"Conseguí un tanque lleno de diésel y comida. Algunos mecheros, unas bolsas de pienso para el ganado, ropa, pero sobre todo alimentos", describe en detalle Floarea en el paso fronterizo.

De cara a las festividades de Navidad, los rumanos van también a Ucrania para comprar alimentos, dulces, combustible, y algunos incluso regalos.

"Los puestos fronterizos están ahora más abarrotados que de costumbre. Los rumanos deben esperar varias horas de cola para regresar a Rumanía", resalta una de las periodistas de euronews Rumanía, Carmen Ciocan.