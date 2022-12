La muerte de Pelé ha sumido estas horas a Brasil en un luto que los países solo guardan y sienten por lo que él en verdad fue, un rey.

Para cualquier brasileño, explicar lo que significan las palabras Edson Arantes do nascimento no es tarea fácil, y en verdad las lágrimas hablan mejor que las palabras. Algunos hinchas, como Marcio, tratan no obstante de explicarlo:

"Para mí, Brasil pierde su historia, una leyenda", nos dice Marcio. "Es muy triste. Perdimos el Mundial y ahora a nuestro rey del fútbol. Pero la vida sigue, no podemos hacer nada, está manos de Dios".

Marcolino, hincha del Santos de 62, opina parecido: "El fútbol tendrá que seguir, no puede parar. La memoria de Pelé continúa. Pelé no murió, Edson murió. Pelé sigue vivo, para nosotros, aquí, para todos, sigue vivo, es eterno, es inmortal".

En Sao Paulo, donde falleció, la imagen sonriente del 10 por excelencia contrasta con la pena de sus ciudadanos, que guardarán siete días de luto oficial. El Gobierno de Brasil, por su parte, ha decretado tres días de luto por 'O Rei'.

Los restos mortales de Pelé serán trasladados de Sao Paulo a Santos, ciudad ubicada a unos 80 kilómetros de distancia, en la madrugada del próximo lunes. El féretro se ubicará en el centro de la cancha del estadio Vila Belmiro para un velatorio público, que tendrá lugar entre las 10.00 de la mañana del lunes y las 10.00 de la mañana del martes, cuando será enterrado.