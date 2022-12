Francisco ensalza la nobleza de Benedicto XVI

El papa Francisco rindió homenaje este sábado a su predecesor, el fallecido Benedicto XVI, en la basílica de San Pedro durante el rito de las primeras vísperas que cierran el año 2022.

Antes de visitar el tradicional Portal de Belén a los pies del obelisco de la plaza vaticana, en silla de rueda y visiblemente afectado Francisco ensalzó la nobleza y bondad de Benedicto XVI.

Gratitud y oración

"Recordamos con emoción a una persona tan noble, tan bondadosa. Y sentimos en el corazón tanta gratitud: gratitud a Dios por haberle dado a la Iglesia y al mundo, gratitud a él, por todo el bien que hizo y sobre todo por su testimonio de fe y de oración, especialmente en estos últimos años de su vida en retiro", dijo Francisco.

El testamento espiritual de Benedicto XVI

En su testamento espiritual Benedicto XVI ha pedido perdón a quienes haya podido perjudicar en su vida y emplazó a la Iglesia a mantenerse firme en la fe.

"Me he acercado a la plaza para presentarle mis últimos respetos, aunque no soy muy creyente. Pero, creo que fue un gran filósofo y un gran Papa", decía una italiana.

"Deja el recuerdo de un Papa que por primera vez se atrevió a retirarse, "entre comillas.", decía otro entrevistado.

Homenajes en Baviera

En Alemania, en Baviera, tanto en Märktl, localidad en la que nació Benedicto XVI, como en Nuestra Señora de Altötting, alto lugar de peregrinación, se celebrarán diversos actos en honor al papa emérito, Benedicto XVI, el más longevo de la historia, que renunció a su pontificado en 2013.