El Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa a conciencia los controvertidos documentos clasificados encontrados en una antigua oficina de Joe Biden, el Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement, en Washington.

Así lo ha confirmado la propia Casa Blanca, que anuncia igualmente estar cooperando con la investigación en curso. El presidente asegura ser el primer sorprendido.

"Fui informado sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había registros del Gobierno que fueron llevados allí, a esa oficina", decía Biden al respecto de este asunto. "Pero no sé qué hay en los documentos y mis abogados me han sugerido que no pregunte qué documentos eran. Han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente".

Los documentos hallados corresponden a la época en la que el ahora presidente ejercía de vicepresidente, durante la administración Barack Obama. El equipo legal de Biden mantiene que los papeles fueron descubiertos por ellos mismos el pasado mes de noviembre, mientras limpiaban la oficina en cuestión, y que inmediatamente procedieron a entregarlos a los Archivos Nacionales, encargados de salvaguardar este tipo de documentos.

Defensa demócrata

Desde el bando demócrata Biden encontró este martes el apoyo esperado: "El presidente lo está gestionando de la manera que debería. Lo está revelando. Está informando a los Archivos. Las fuerzas del orden están al tanto. Lo estamos tratando con la seriedad que merece", defendió el congresista Pete Aguilar.

El congresista demócrata por California acusó igualmente al bando republicano de "estar solamente interesado en oponerse al presidente", recordando que cuando el FBI registró la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago "le restaron importancia" al asunto.

Según The Washington Post, que cita fuentes anónimas, el FBI también se encuentra involucrado en la investigación, que se refiere a unos diez documentos encontrados en la oficina, que Biden usó regularmente entre 2017 y el lanzamiento de su campaña presidencial en 2020.