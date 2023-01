Este es un llamamiento a la paz. Y una exigencia para que se destruyan todas las armas nucleares.

Eso es lo que pedían los Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW) en su manifestación del domingo frente al ayuntamiento de Hamburgo.

La organización, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, fue creada en los años 80 por médicos estadounidenses y soviéticos contra la carrera armamentística nuclear.

A los manifestantes les preocupa que la guerra en Ucrania aumente el riesgo de que se utilicen este tipo de armas.

"Especialmente para los países con mayor armamento nuclear, Rusia y EE.UU., que también está implicado indirectamente en la guerra, tienen que declarar que no utilizarán armas nucleares en esta guerra. Ningún primer uso de armas nucleares", especifica Angelika Claussen, copresidenta de la organización.

Desde Hamburgo, nuestra enviada especial Kristina Jovanovski nos trae más detalles:

Esta protesta marca el segundo aniversario del tratado de la ONU que prohíbe el uso de armas nucleares. Se cree que lo más probable es que Rusia despliegue armas nucleares tácticas o las llamadas pequeñas.

Pero los expertos reunidos en una conferencia previa a esta manifestación afirmaron que no existen las armas nucleares pequeñas.

Y no sólo las armas preocupan a los activistas. También hablaron de las amenazas de la energía nuclear, y de los daños potenciales de los posibles accidentes de las centrales de todo el mundo.

Expertos internacionales abogan por crear una zona de protección en torno a la mayor central ucraniana, la de Zaporiyia.

"Imponer algún tipo de zonas a su alrededor para que no corran ningún peligro de ser alcanzadas por misiles, bombas o bombardeos, de modo que se minimizaría el riesgo, pero, de nuevo, no se eliminaría el riesgo por completo porque aún pueden producirse fusiones por pérdida de potencia, por errores humanos", dice Linda Gunter, de Beyond Nuclear International.

Otro grupo de expertos destacará el martes los riesgos de las armas nucleares.

El Boletín de los Científicos Atómicos actualizará su Reloj del Juicio Final, que simboliza lo cerca que creen que está el ser humano... de la autoaniquilación.