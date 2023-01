Alemania no se decide sobre el envío de carros de combate a Ucrania. Tras una reunión con el Secretario General de la OTAN en Berlín, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha dicho que siguen sopesando pros y contras del envío de tanques "Leopard 2" y que la decisión se anunciará pronto.

"Sobre la cuestión de los tanques Leopard, aún no hay nueva información", ha dicho Pistorius. "Siempre he dicho que espero que se tome una decisión en breve y sigo partiendo de esa base. He animado encarecidamente a los países socios que tienen tanques Leopard operativos a que empiecen ya a entrenar a las fuerzas ucranianas con esos tanques."

Berlín ya se había mostrado contrario a enviar sus tanques "Leopard 2" a la guerra para evitar escalar el conflicto, aunque tras la presión de otros aliados terminó por "no oponerse" a que fueran terceros países quines realizaran esos envíos. Al tratarse de aparatos de fabricación alemana, el Gobierno de Berlín tiene que dar luz verde a la transferencia a Ucrania de los "Leopard" que tengan en propiedad otros países de la Unión, como Polonia, Finlandia o España.

En cuanto a la polémica que han generado sus dudas, tanto Pistorius como Stoltenberg han reiterado el gran peso de Alemania en la Coalición y el envío de ayuda militar.

"Si ponemos todo esto junto, el anuncio alemán, el anuncio de otros aliados de enviar a Ucrania una amplia gama de diferentes tipos de blindados, se trata de una enorme contribución adicional a las capacidades de combate de Ucrania y esto es urgente, esto es importante porque Rusia está preparando algunas nuevas ofensivas", ha dicho el Secretario General de la OTAN.

Rusia no ha tardado en reaccionar lanzando una advertencia a Berlín. El portavoz del Kremlin ha dicho que las entregas a Kiev de tanques Leopoard de fabricación alemana "no traerán nada bueno a la relación ruso-alemana".

Polonia mueve ficha para enviar "Leopard 2" a Ucrania

Quien ya ha movido ficha es Polonia, el país que más está presionando para el envío de estos tanques pesados. Su ministro de Defensa, Mariusz Błaszczak, ha anunciado que ya han enviado a Alemania la solicitud de consentimiento para transferir a Ucrania los "Leopard 2" que tienen en su poder.

Błaszczak aseguró en twitter que "los alemanes ya han recibido nuestra solicitud de consentimiento para la transferencia de tanques Leopard 2 a Ucrania".

Agregó: "también hago un llamado a la parte alemana para que se una a la coalición de países que apoyan a Ucrania con tanques 'Leopard 2'. ¡Esta es nuestra causa común, porque se trata de la seguridad de toda Europa!".