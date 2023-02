Las organizaciones de ayuda humanitaria desempeñan un papel crucial a la hora de prestar socorro de emergencia en caso de catástrofe.

Pero, ¿cómo se movilizan para estar sobre el terreno y prestar una ayuda vital lo más rápida y eficazmente posible?

Para Emma Forster, que trabaja para el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y lleva en Damasco desde septiembre, la alerta inicial procede del equipo de seguridad del NRC. Su prioridad: hacer recuento.

"Se contacta con los miembros del personal para saber si todos están a salvo. A continuación, se evalúa la situación sobre el terreno y se toman decisiones importantes sobre dónde se necesita ayuda de inmediato y cómo distribuirla. Todo el proceso dura unas horas." Emma Forster Consejo Noruego para los Refugiados

Lo siguiente para Forster y su equipo son varias oficinas (Forster las llama hubs) en Siria que están en estrecha comunicación, enviando ya personal sobre el terreno "para conocer las necesidades más urgentes".

Turquía y Siria: mismas necesidades, diferente respuesta

En el caso del terremoto de Turquía y el norte de Siria, la prioridad era enviar equipos de búsqueda.

Conseguir comida, agua y algún tipo de refugio para la gente es una prioridad absoluta. Poco después de una catástrofe natural como ésta, varias organizaciones sobre el terreno empiezan a intercambiar información a través de distintos canales. Pero, en última instancia, es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) la responsable de la coordinación.

La implicación de las Naciones Unidas en el ámbito humanitario en Siria es diferente a la de otros países, ya que es aceptada en lugar de solicitada por el Gobierno, afirma Jens Laerke, portavoz adjunto de la OCHA. Mientras que Turquía ya cuenta con una autoridad de respuesta a desastres naturales fuerte y capaz, que suele ser enviada para ayudar en catástrofes naturales en todo el mundo, la situación al otro lado de la frontera es mucho más difícil.

El NRC y otras organizaciones humanitarias piden más ayuda humanitaria y más fondos para ayudar a las personas necesitadas ahora y en las próximas semanas. Forster afirmó que es importante flexibilizar la ayuda, es decir, asignar fondos sin restringirlos a un sector específico, para que las organizaciones de ayuda puedan responder a las necesidades en consecuencia.

¿Cómo y con qué rapidez ayuda la UE en caso de catástrofe natural?

Turquía no sólo ha pedido ayuda a la OCAH, sino también a la UE en el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Sólo unas horas después del primer seísmo se enviaron 15 equipos de búsqueda de 13 países. La Comisión Europea está en contacto con el Gobierno turco, transmite las necesidades y demandas a los países miembros y comunicará a Turquía el tipo de ayuda disponible.

La coordinación de los equipos de búsqueda y rescate enviados a Turquía es uno de los principales retos en estos momentos, explica Laerke, portavoz adjunto de la OCHA. Su oficina trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía: "Tenemos que asegurarnos de que las personas adecuadas están en el lugar adecuado".

La ayuda que no se necesite de inmediato ocupará espacio de aterrizaje o habrá que aprovisionarla y, de hecho, puede ralentizar la carrera contrarreloj que se ha iniciado. Como explica Laerke, los equipos de búsqueda y rescate esperan tener siete días para encontrar supervivientes bajo los escombros. "Siria no activó el mecanismo de protección civil de la UE", declaró a Euronews Balazs Ujvari, portavoz de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis de la Comisión Europea, por lo que de momento no se ha enviado ayuda de emergencia a Siria. A través de las organizaciones asociadas, la Comisión está siendo informada de la situación sobre el terreno. Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de proporcionar fondos humanitarios adicionales para Siria.

¿Quién paga la primera ayuda?

En este proceso de primera respuesta, la Comisión Europea está sufragando el 75% de los costes operativos de estas operaciones. Esto ha permitido desplegar en Turquía equipos de recuperación especialmente bien equipados. Para prestar más ayuda al Gobierno turco y comprender mejor el impacto del seísmo, la UE está facilitando imágenes del sistema Copernicus.

"Todo esto costará dinero", dice Laerke, prediciendo que la comunidad internacional tendrá que aportar pronto fondos para Siria y Turquía que permitan ayudar a organizaciones como NRC.