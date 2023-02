España, país pionero en Europa en legislar sobre la baja menstrual remunerada, está a un paso de aprobar una nueva ley que reconoce un problema de salud hasta ahora escamoteado. La nueva ley ofrecería a las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas la opción de ausentarse del trabajo con una indemnización a cargo de la Seguridad Social.

Es la primera vez que se aprueba una ley que aborda la cuestión de la regla en el lugar de trabajo, sin embargo el gran problema es el diagnóstico. Muchas mujeres sufren por padecer enfermedades que no han sido diagnosticadas.

Las aristas de una polémica ley

La baja menstrual remunerada es uno de los aspectos de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborada por el Ministerio de Igualdad, y más conocida como Ley del aborto.

La ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 15 de diciembre, con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Este miércoles 8 de febrero deben debatirse las enmiendas al proyecto de ley en el Senado.

Distinguir entre dolor menstrual y patologías graves

Entrevistamos a algunas mujeres que padecen endometriosis, una enfermedad que provoca un dolor menstrual mucho peor de lo habitual y que puede aumentar con el tiempo. No todas ellas están de acuerdo con los diversos aspectos de este proyecto de ley.

No hay nada más machista que decir que cuando una mujer tiene la regla la incapacita para trabajar. Ana Ferrer Vicepresidenta de la Asociación de afectadas por la endometriosis en España

Ana Ferrer, Vicepresidenta Estatal de la Asociación de afectadas por endometriosis, considera que: “La Ley del Aborto es bastante incompleta porque no recoge todas las patologías que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. No debemos confundir los dolores menstruales con patologías más graves como la endometriosis o la dismenorrea; si no, corremos el riesgo de que no nos tomen en serio”.

La regla debería dejar de ser un tabú en la sociedad

Nerea, de 37 años, dejó su trabajo como profesora a los 29 años. Además de endometriosis, padece dos patologías raras. Nerea cuenta que desde pequeña padeció reglas muy dolorosas pero que hasta los 35 años los médicos no le dieron un diagnóstico. Fue entonces cuando tuvieron que operarla y quitarle el útero.

Cuando el dolor de la regla te incapacita para trabajar la sociedad te tilda de débil. Nerea González Maena Afectada por la endometriosis

Para Nerea esta ley es un avance: "La diferencia con esta ley es que ahora contaremos con una compensación económica desde el primer día; algo que, mirando al pasado, me hubiera ayudado mucho. Por lo que he visto, esta ley recoge una baja de hasta tres días, pero me parece insuficiente. Cada caso debe ser valorado según las necesidades de cada mujer. Algunas pueden llegar a sufrir dolores durante 8 días incluso con hemorragias bastante graves”.

¿Un estigma a nivel laboral?

Gema es limpiadora en una residencia y a los 29 años le diagnosticaron endometriosis: "Yo tenía reglas de hasta dos meses y me tuve que ir a la sanidad privada para encontrar un especialista que me diagnosticara bien”.

Con esta ley, a la hora de contratarnos, los jefes pensarán que las mujeres somos un lastre. Gema Blanco Galán Limpiadora

Gama Blanco cree que la prioridad está en que el sistema sanitario público ofrezca un diagnóstico precoz a las mujeres.