Ucrania "nunca" será una victoria para Rusia clama Biden en Varsovia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que Ucrania "nunca" será una victoria para Rusia y denunció las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas durante la guerra.

"Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!", afirmó el mandatario ante cientos de personas en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia.

"Los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomaréis mi país, no me quitaréis la libertad, no tomaréis mi futuro", dijo Biden en referencia a Rusia.

Joe Biden, que llegó en la noche del lunes a Varsovia tras una visita sorpresa a Kiev, empezó su esperado discurso de este martes en Varsovia dando las gracias a Polonia y alabando a Kiev, que "sigue en pie" un año después del inicio de la invasión rusa, cuyo aniversario se cumple el 24 de este mes.

Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de volver de Kiev y puedo informaros de que sigue en pie Joe Biden Presidente de Estados Unidos

Un discurso pronunciado ante cientos de personas en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia. Entre el público había ciudadanos polacos y refugiados ucranianos, quienes pese al frío y llevar horas esperando ondeaban con alegría pequeñas banderas de sus países y de Estados Unidos mientras escuchaban a Biden.