Semana Europea: Biden visita Ucrania

En nuestro repaso de la actualidad semanal en la Unión Europea y todo lo que la rodea viajamos hasta Ucrania, tal y como ha hecho esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El político se ha desplazado hasta Kiev para mostrar su apoyo al país, justo cuando se cumple un año del inicio de la guerra.

Una visita que no ha sentado nada bien al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El líder ruso ha vuelto a acusar a los países occidentales de ser los responsables de la guerra. "No estamos luchando contra el pueblo de Ucrania, lo he dicho muchas veces. El pueblo de Ucrania se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de sus señores occidentales, que han ocupado en la práctica el país en el sentido político, militar y económico", ha asegurado Putin en un discurso.

Además, hablamos con Dara Massicot, investigadora principal de política de la Corporación Rand en Washington. Con ella conoceremos la situación del ejército ruso y cuáles podrían ser sus siguientes pasos.

