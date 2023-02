El terremoto que sacudió Turquía y Siria el 6 de febrero fue un cataclismo de proporciones sin precedentes, y el peor en 100 años.

La ciudad de Antioquía, en el sur de Turquía, y sus habitantes se cuentan entre los más afectados. Anteriormente fue un importante centro de comercio y la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Pero los devastadores terremotos no han dejado casi nada intacto en esta ciudad.

Kasim Gündüz es un residente local. Su familia ha quedado destrozada por la catástrofe.

"Mi mujer se llama Shefika, yo la llamaba mi gulum (rosa). ¡La llamaba Shefika! ¡Shefika! Y no recibí respuesta. Estuvimos casados 52 años", cuenta.

Kasim Gündüz, residente en Antioquía Euronews

Kasim dijo a Euronews que ahora está esperando lo que probablemente sean los restos de su esposa. El cuerpo de su hijo ha sido recuperado de entre los escombros y está en una bolsa de plástico cerca de allí. Todo su mundo ha desaparecido.

"He estado ayudando. He sacado el cadáver de mi cuñada. Ya no tenía cabeza", explica Mehmet Elmaci, vecino de Antakya. "Mi cuñado y su hija pequeña siguen ahí dentro".

Respuesta lenta, enfermedad y desesperación

Antioquía se fundó en el año 300 a.C. y ha sufrido bastantes catástrofes. Fue destruida y reconstruida muchas veces durante los últimos siglos.

Pero cuando la región fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,8, sorprendió a todo el mundo. Varios días después de la tragedia, la ayuda tardaba en llegar.

Mehmet es un superviviente, pero no recuerda cómo consiguió salir de entre los escombros. Según declaró a Euronews, desde el seísmo ha tenido que dormir en su coche con su mujer y su hijo de 7 meses.

Sin electricidad, agua ni servicios sanitarios, los supervivientes del terremoto corren un gran riesgo. Enfermedades infecciosas como la sarna y el cólera se propagan rápidamente y todos los días se producen réplicas.

En las primeras horas tras el terremoto, las únicas manos disponibles para rebuscar entre los escombros eran las de los supervivientes, que estaban en estado de shock, heridos y nunca antes habían hecho nada parecido.

Luego llegaron los voluntarios. Erdem, un constructor de Estambul, corrió a Antioquía en cuanto se enteró de los temblores.

Residentes en Antioquía, Turquía Euronews

"He intentado hacer lo que había que hacer aquí. Pude sacar a [una] madre. Mientras intentaba llegar a su habitación, rompiendo su armario, empezó a gritar: '¿por qué rompes mis cosas? ¿quién eres? Me gritó", explicó.

"También conseguí sacar a un niño y a su hermana mayor. Tenía muchas ganas de sacar a más gente, pero ahora estoy solo y había algunos problemas en el equipo. Creo que ahora no podría hacer nada solo".

La ira apunta a Ankara

El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que no se podía haber hecho nada para preparar al país para semejante tragedia. Pero no todos en Antioquía están de acuerdo.

"El primer día que vinimos queríamos perforar, pero ni siquiera encontramos un generador o un martillo neumático. Aquí no había AFAD ni funcionarios", explicó Ibrahim Halil, residente en Antioquía.

"El segundo día vinieron unas máquinas. Me dijeron que no podían trabajar ahora porque necesitaban una orden de 'arriba'. Y esperaron esa orden. El trabajo no está organizado ni se hace correctamente. No ha venido ni una sola persona bien formada", añadió.

Varios días después del terremoto, las autoridades aún no parecían tener la situación bajo control, a pesar de la abundante ayuda internacional.

Hay desacuerdo sobre quién o qué tiene la culpa del caos. Algunos dicen que son las desavenencias internas, mientras que otros culpan a la mala gobernanza.

"La situación de que la ayuda llegue tarde no es un acto de negligencia. Pero como esas excavadoras, camiones y máquinas venían de otras provincias, llevó algún tiempo traerlas aquí. Pero ahora están haciendo un trabajo excelente", afirma Cemal Gungor, residente local.

"La única razón por la que los municipios locales no trabajaban bien es porque se les había reducido la potencia. Nadie podía moverse ni un centímetro sin permiso de arriba", dijo otro residente.

La catástrofe ha puesto el sistema de gobierno centralizado de Erdogan bajo un renovado escrutinio, dando a la oposición un poderoso argumento para montar un desafío en las elecciones presidenciales de este año - una votación que algunos aquí creen que Erdogan puede tratar de posponer si siente que sus posibilidades de ganar un tercer mandato están comprometidas.

Fosas comunes

El cementerio principal de Antioquía ofrece una idea de la magnitud del desastre. No hay espacio suficiente para enterrar a los muertos, por lo que las autoridades abrieron una fosa común en las afueras de la ciudad.

De los cadáveres no identificados se recogen muestras de ADN para que las familias puedan, algún día, despedir a sus seres queridos como es debido.

La carrera para salvar a los vivos ha continuado mucho más allá de lo que parece una ventana de oportunidad normal. Pero, contra todo pronóstico, siguen apareciendo supervivientes.

Una de esas supervivientes fue Fatma, una refugiada siria de 25 años. Tras escapar de los horrores de la guerra en su país, sobrevivió 140 horas bajo los escombros. Ahora tiene otra oportunidad, al igual que esta ciudad, de renacer.