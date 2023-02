Un año de destrucción rusa en Ucrania

Antes de la guerra, Marinka, situada cerca de Donetsk, tenía más de 9 000 habitantes. Un año después de la invasión rusa, la devastación está por todas partes y no queda nadie en esta ciudad fantasma enclavada en medio del frente de batalla.

Vivir allí es imposible Artem Schus Jefe de policía de Marinka y Kurakhove

"La ciudad está completamente destruida. Completamente. No hay ni un solo edificio que no haya sido dañado. Actualmente no queda ningún civil en la ciudad porque la administración militar y la policía evacuaron a todos los residentes, a todos los niños. Vivir allí es imposible", asegura Artem Schus, jefe de policía de Marinka y Kurakhove.

Recordando el inicio de la pesadilla con redoble de campanas

En Kiev, el comienzo de la pesadilla para el pueblo ucraniano se recordó a medianoche con el repique de campanas. La capital está lejos de los peores días de la invasión, pero la guerra sigue muy presente, incluso lejos de la línea del frente.

Esta residente en Kiev vuelca su confianza en el Ejército y espera sobre todo el fin del conflicto:

"En realidad, hace un año estaba más asustada, entonces no sabía qué esperar. Estaba bastante intranquila. Pero hoy tenemos confianza en nuestro Ejército. Estoy más tranquilo. No sé qué pasará mañana, pero hoy me siento con más ánimos", decía Kseniia, residente en Kiev.

Los caídos en la lucha ocupan un lugar especial en las conmemoraciones

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se dirigió a la nación en su discurso, explicando como el país se ha preparando para las conmemoraciones de este viernes.

Unos actos en los que sin duda, los caídos en la lucha contra el invasor ocupan un lugar especial. Muchos de ellos, reservistas, que acudieron a la llamada cuando Rusia inició su invasión.