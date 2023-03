Crece la tensión entre China y Estados Unidos. El nuevo jefe de la diplomacia del gigante asiático advirtió de la posibilidad de un conflicto con Washinton y calificó de "inaceptables" las amenazas contra su país por su postura ante Rusia y la guerra en Ucrania.

"China no ha creado la crisis. No es parte en la crisis y no ha proporcionado armas a ninguna de las partes en conflicto. ¿Por qué demonios culpan a China y amenazan con sanciones y presiones? Esto es absolutamente inaceptable", lamentaba Qin Gang, Ministro de Asuntos Exteriores de China.

Qin Gang defendió la estrecha amistad entre China y Rusia y afirmó que si ambos países trabajan juntos, "el mundo tendrá una fuerza motriz". También afirmó que China y Estados Unidos se encaminan a un conflicto si Washington no deja de querer borrar del tablero al gigante asiático.

"Si Estados Unidos no pisa el freno, sino que continúa a toda velocidad por el camino equivocado, no hay barandilla que pueda evitar el descarrilamiento, y seguramente habrá conflictos y enfrentamientos. ¿Quién soportará las catastróficas consecuencias?", amenazaba Gang.

El jefe de la diplomacia china también advirtió a Estados Unidos de que dejara de "interferir" en Taiwán y añadió que Pekín se reserva "la opción de tomar medidas" en caso de que la isla declare la independencia.