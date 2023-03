Es el río más largo de Italia y uno de los más importantes de Europa. El Po atraviesa el norte de Italia de Oeste a Este a lo largo de más de 600 kilómetros.

Desde hace unos años, la sequía está convirtiendo la majestuosa masa de agua que desemboca en el mar Adriático en un simple arroyo que fluye sobre un suelo árido. La falta de agua propia de la época estival se ha convertido en una imagen habitual también durante los primeros meses del año.

Luigi Bisi es presidente del Consorcio de Recuperación de Piacenza."Estamos en el río Po. Estamos en marzo: normalmente en primavera el nivel del agua aquí sería más alto, por el deshielo de la nieve. En cambio, estamos aquí y el cauce del Po está prácticamente seco".

En esta estación, el caudal normal del río sería de unos 1 000 metros cúbicos por segundo, y ahora mismo es de sólo 300 metros cúbicos por segundo. Un registro histórico negativo que resulta extremadamente preocupante.

"El agua está a mi derecha, el suelo árido a mi izquierda", explica en pleno río nuestro compañero Luca Palamara. "Sin embargo, no son entornos diferentes, sino que se trata del mismo entorno fluvial. De hecho, estoy caminando sobre el cauce del Po, que la sequía ha dejado seco a lo largo de muchos kilómetros".

Imposible planificar cultivos

La enorme cuenca hidrográfica del río Po, de unos 71 000 kilómetros cuadrados, suministra agua para el riego de los campos y la producción de electricidad a los habitantes de estas regiones, pero ahora todos ellos deben hacer frente a la sequía.

"No llueve desde hace un año o incluso más", recuerda Giampiero Silva, agricultor de la zona. "Ahora mismo estamos planificando los cultivos para el próximo verano. Sin embargo, como no tenemos agua no podemos pensar en cultivar o sembrar o replantar tomates como hacemos normalmente, porque no tenemos agua y no podemos planificarlo."

La presa de Molato está situada aguas arriba del arroyo Tidone, uno de los afluentes del Po. Este año ha alcanzado el récord negativo de embalsamiento, con solo un 12 por ciento de la capacidad de la presa, el más bajo de los últimos 10 años. El año pasado fue del 30 por ciento.

"La presa llena alcanzaría el nivel de esos enormes agujeros de ahí", nos señala Luigi Bisi. "Hoy, donde estamos parados, habría al menos cinco, seis, 10 metros de agua por encima de nosotros. Estamos en marzo, en realidad a mediados de marzo, y normalmente por estas fechas la presa estaría llena y, a veces, también dejaríamos correr algo de agua".

La imagen del árido fondo del río se ha hecho habitual también en invierno. Y otro día sin lluvia llega a su fin.