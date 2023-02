El presidente Emmanuel Macron pidió a la industria agricultora que contengan sus márgenes para luchar contra la subida de los precios de los alimentos, así como un "plan de sobriedad sobre el agua", como el puesto en marcha para la energía, en un contexto de déficit pluviométrico récord a escala nacional.

"Los que tienen que hacer un esfuerzo en sus márgenes son los distribuidores", declaró el Jefe del Estado durante su visita este sábado al Salón de la Agricultura de París, tras un largo coloquio con los agricultores.

A propósito de la sequía que azota el país, el jefe del Estado abogó por "un plan de sobriedad del agua" siguiendo el modelo de la "sobriedad de la energía", en referencia al "fin de la abundancia".

"Sabemos que nos enfrentaremos como el verano pasado a problemas de escasez (de agua): en lugar de organizarnos bajo coacción en el último momento con conflictos de uso, debemos planificar todo esto", explicó Emmanuel Macron.

Abogó por "recoger el agua de lluvia", "reducir las fugas en las redes de agua" y "repartir mejor el uso del agua potable en función de los usuarios", en particular "siguiendo produciendo e invirtiendo en embalses en las laderas".

"Es necesario que todos -ciudadanos, industriales, servicios, colectividades locales, agricultores- (prestemos) atención a este recurso que empieza a escasear" y "que avancemos hacia un comportamiento sobrio en nuestras prácticas", exhortó el Presidente de la República.

Francia acaba de vivir un periodo de sequía de más de un mes, un récord invernal.

"El Gobierno francés está en alerta y "llevamos unos dos meses de retraso en el llenado de las capas freáticas", reconoció el miércoles Christophe Béchu, Ministro de Transición Ecológica.

Macron condiciona acuerdo UE-Mercosur a mejoras ecológicas en Latinoamérica

El mandatario francés condicionó su apoyo a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a que los países de América Latina tengan las mismas normas medioambientales que los europeos.

"Un acuerdo con los países del continente latinoamericano no es posible si no respetan como nosotros los acuerdos de París (sobre el combate del cambio climático) y si no tienen las mismas exigencias medioambientales y sanitarias que imponemos a nuestros productores", indicó.

Macron aseguró que lleva años luchando para que el acuerdo con Mercosur, alcanzado en 2019 tras dos décadas de duras negociaciones pero todavía no ratificado, incluya esas exigencias a ambos lados del Atlántico.