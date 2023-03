Hungría ratificará el 27 de marzo la entrada de Finlandia en la OTAN

El Parlamento húngaro votará el próximo día 27 de marzo sobre la entrada de Finlandia en la OTAN, una candidatura que será aprobada gracias a la mayoría absoluta de que dispone el Fidesz, el partido del Gobierno, y que ha anunciado que apoya la adhesión del país nórdico.

"El grupo del Fidesz apoya el acceso de Finlandia a la OTAN. El voto parlamentario tendrá lugar el 27 de marzo", anunció el secretario de Estado de comunicación, Zoltán Kovács, en la red social Twitter, citando al jefe del grupo parlamentario de la formación, Máté Kocsis.

La entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN está sólo pendiente de la ratificación de Hungría y de Turquía, los únicos entre los 30 miembros de la Alianza que aún no han dado ese paso.

Hoy mismo, antes del anuncio húngaro, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, indicó que da luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN, mientras que las negociaciones de adhesión con Suecia continuarán.

Hungría ha atrasado varias veces el debate y la posible votación parlamentaria sobre la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró a finales de febrero que, aunque él apoya la integración, tanto Suecia como Finlandia "han difundido mentiras" sobre la situación de la democracia y del Estado de derecho en Hungría.

La semana pasada, una delegación de Fidesz, que gobierna con mayoría absoluta desde hace 13 años, viajó a Suecia y Finlandia para debatir este tema.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este viernes que da luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN, mientras que las negociaciones de adhesión con Suecia continuarán.

El mandatario turco hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Ankara junto con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo este viernes un encuentro en Ankara con su homólogo finés, Sauli Niinistö, en el que se esperaba que anunciara que levantaba su veto al acceso del país nórdico a la OTAN, pendiente ahroa sólo del visto bueno de Hungría.

Los dos jefes de Estado ya mandaron señales el pasado miércoles de que el anuncio podría producirse durante su reunión de hoy.

"Así lo espero. Cumpliremos con nuestro deber. Cumpliremos nuestra promesa. El viernes nos reuniremos con el señor presidente y cumpliremos nuestra promesa", dijo Erdogan al ser preguntado si, tras ese encuentro, el acceso de Finlandia será debatido en el Paramento turco la semana que viene.

El presidente finés, que visitó ayer una de las provincias turcas devastadas por los terremotos del pasado 6 de febrero, afirmó ante los medios que "el mensaje del presidente Erdogan es muy importante" y que hoy se trataría ese asunto.

"No hemos presentado nuestra candidatura solos, pero podemos convertirnos en miembros. Porque Finlandia ha cumplido todas las expectativas para la candidatura que solicitó", indicó, recordando que la petición de entrada se realizó de forma conjunta con Suecia, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Niinistö ya había adelantado el miércoles que había recibido una invitación para ir a Turquía para ser testigo en persona de ese visto bueno.

"Los turcos esperaban que yo estuviese allí para confirmar la respuesta una vez que anuncien la decisión", afirmó el jefe del Estado de Finlandia.

Niinistö señaló que la comunicación con la presidencia turca se ha intensificado en el último periodo y que la razón específica de la reunión con Erdogan ya era conocida por la parte finlandesa desde hace un tiempo.

Tanto Erdogan como su ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, han insistido en las últimas semanas en su postura positiva ante la solicitud de Finlandia de acceso a la OTAN, pendiente sólo del visto bueno de Ankara y Budapest de entre los 29 miembros de la Alianza.

Mucho más dura es la actitud turca ante la candidatura de Suecia.

Turquía considera que Suecia, a diferencia de Finlandia, no ha cumplido todas las condiciones que le impuso, como evitar las actividades en su territorio de organizaciones que Ankara considera terroristas.

El Gobierno turco ha llegado a plantear que el acceso de los dos países no se produzca al mismo tiempo, enfadado porque un grupo prokurdo representara una ejecución simbólica de Erdogan en Estocolmo, o por la quema de un Corán a manos de un ultraderechista delante de su embajada en la capital sueca.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este viernes que “lo importante” es que Suecia se convierta pronto en miembro de la Alianza, aunque no sea a la vez que Finlandia, país al que Turquía dio luz verde hoy para que entre en la organización transatlántica.

“Acojo con satisfacción la decisión adoptada hoy por Turquía de seguir adelante con la ratificación del ingreso de Finlandia en la OTAN. Esto reforzará la seguridad de Finlandia, reforzará la seguridad de Suecia y reforzará la seguridad de la OTAN”, indicó Stoltenberg en un comunicado.

En el mismo, confió en que, a continuación, la Gran Asamblea Nacional turca vote a favor de la ratificación “lo antes posible".

Al mismo tiempo, dejó claro que “lo más importante es que tanto Finlandia como Suecia se conviertan rápidamente en miembros de pleno derecho de la OTAN, no que lo hagan exactamente al mismo tiempo”.

En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el pasado mes de junio, recordó, todos los aliados tomaron la decisión “histórica" de invitar a Finlandia y Suecia a unirse a la Alianza.

“Desde entonces, hemos asistido al proceso de ratificación más rápido de la historia moderna de la OTAN”, comentó.

El político noruego aludió a su reciente visita a Turquía, donde se reunió con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, con quien acordó una nueva reunión entre funcionarios de ese país, Finlandia y Suecia en la sede de la organización en Bruselas.

En esa cita, que se celebró la semana pasada, “todos reconocieron que se ha avanzado considerablemente” en la aplicación del memorando trilateral firmado en Madrid y que una rápida ratificación por parte de Finlandia y Suecia “redundaba en interés de todos”.

“Espero que el proceso de adhesión concluya rápidamente y que Finlandia y Suecia se incorporen a la familia de la OTAN como miembros de pleno derecho lo antes posible”, subrayó el secretario general.

Stoltenberg consideró que la decisión del año pasado de invitar tanto a Finlandia como a Suecia a entrar en la Alianza “ha reforzado fundamentalmente su relación con la OTAN” y, como consecuencia, "su seguridad ha mejorado mucho”.

Así, enumeró que ambos países “se sientan a la mesa de la OTAN, se integran en nuestras estructuras políticas y militares y realizan más ejercicios con los aliados”. Además, recordó que ambos países han recibido garantías bilaterales de seguridad de muchos países de la OTAN, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

“Por eso resulta inconcebible que la OTAN no responda si Finlandia o Suecia fueran atacadas. Su seguridad importa a la OTAN”, concluyó.

Erdogan anunció este viernes que da luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN, mientras que las negociaciones de adhesión con Suecia continuarán.

El mandatario turco hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Ankara junto con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.

“No estamos en contra de Suecia. Pero Suecia ha abierto los brazos a los terroristas, les ha abierto sus calles. Le dije al primer ministro de Suecia que nos envíe a 120 terroristas. Como no nos los han dado, no podemos tener una postura positiva para ellos. En Finlandia, eso no pasa y, por eso, nuestra posición es positiva", dijo Erdogan.