El Parlamento finlandés aprueba por abrumadora mayoría el ingreso del país nórdico en la OTAN, que aún debe ser ratificado por Hungría y Turquía.

Los diputados finlandeses votaron 184 a favor y siete en contra de la ley que permite a Finlandia unirse a la Alianza Atlántica. La entrada de Finlandia en la OTAN, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, pondrá fin a medio siglo de neutralidad forzada por Moscú y a tres décadas de no alineamiento militar.

Con las elecciones legislativas de Finlandia previstas para el 2 de abril, el Gobierno de la primera ministra saliente, Sanna Marin, quería evitar cualquier vacío político que le impidiera entrar en la OTAN una vez se obtenga el visto bueno de Ankara y Budapest, los dos únicos países que de la Alianza que aún no han dicho "sí".

Es por ello que el Ejecutivo finlandés decidió celebrar la votación sin esperar ni la respuesta de Hungría y Turquía ni a la vecina Suecia, que también es candidata a entrar y que actualmente se enfrenta al bloqueo turco.

Al igual que en la votación preliminar del pasado mes de mayo, que se saldó con un plebiscito de 188 votos sobre 200, el resultado de la votación en el Parlamento finlandés no ofrecía dudas. El apoyo de los partidos fue casi unánime, incluidos los que se oponían a entrar en la OTAN antes de la invasión de Ucrania.

Sólo un puñado de diputados de extrema izquierda y extrema derecha votaron en contra, alegando falta de garantías de que no se colocarían armas nucleares en territorio finlandés.

El complejo bloqueo turco

Por supuesto, la aprobación de la ley finlandesa no significa que Helsinki vaya a entrar automáticamente en la OTAN una vez lleguen las ratificaciones húngara y turca. Pero sí en un plazo relativamente rápido, una vez el presidente finlandés, Sauli Niinistö, ratifique con su firma dicho ingreso y estos papeles sean enviados a Washington.

Cabe recordar que, si bien Hungría ha pospuesto en varias ocasiones la tramitación de adhesión de Finlandia y Suecia, no se manifiesta explícitamente en contra de estas. No puede decirse lo mismo de Turquía, que bloqueó dicho proceso y que asegura no lo levantará hasta que los dos países nórdicos cumplan una serie de condiciones. La más espinosa de ella la de perseguir y detener en su territorio y posteriormente exportar a Turquía a presuntos terroristas kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Está previsto que las reuniones entre Turquía, Suecia y Finlandia se retomen la próxima semana en Bruselas, en busca de entendimientos que permitan definitivamente a los países nórdicos entrar en la Alianza.