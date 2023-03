Los franceses están en las calles una vez más, pero esta vez, los jóvenes están significativamente más involucrados y más decididos que nunca. Para ellos, no se trata solo de la reforma del sistema de pensiones. Lo que está en juego es la democracia de este país, y, dicen, su futuro.

“Creo que el Gobierno le tiene miedo a la juventud por su capacidad de organizarse y estar presente en todos lados todo el tiempo, para abrumar, y ese es claramente nuestro objetivo. Queremos abrumar a los que nos quieren reprimir, a los que quieren imponernos negociaciones y compromisos. Queremos abrumar para lograr un cambio en la sociedad”, dice Mathis, estudiante de Física, de 23 años.

Paralelismo con Mayo del 68

“Es fundamental que la juventud se reúna para desbloquear la radicalidad de este movimiento, que nos permita movilizarnos todos los días hasta que se elimine la reforma. Y vemos que la juventud tiene ese papel que desempeñar. Es lo que sucedió en 1968 y ahora está sucediendo nuevamente”, señala Yuri, estudiante de Matemáticas e Informática, de 22 años.

_“Se puede trazar un paralelo con Mayo del 68 porque en 1968 teníamos un viejo presidente, de Gaulle, que importaba a una generación mayor pero no a la generación joven. Y lo mismo ocurre con Emmanuel Macron: es el presidente de los viejos, fue elegido por las personas mayores. En el fondo, no habla a la juventud._Y las jóvenes generaciones no de gobernar que es distante y autoritaria. Quieren más cercanía, más amabilidad y bondad, que no tienen con este presidente", explica Philippe Moreau Chevrolet, analista político, fundador y director general de MCBG Consulting Agency.

_"El paralelismo que podemos hacer con Mayo del 68 es que pasamos de una crisis social -una crisis que se basaba en el problema de las jubilaciones- a una crisis política, una crisis democrática._El problema de Emmanuel Macron es que se comunica como un joven, pero gobierna como un viejo, con los viejos. Al final, los jóvenes han entendido que no es ni ecologista, ni sensible a sus problemas, ni realmente empático. Todo eso es mentira", añade.