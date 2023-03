Ucrania resiste con uñas y dientes la embestida rusa en Bajmut, a la espera de lanzar una gran contraofensiva en las próximas semanas.

Durante meses, los ejércitos ruso y ucraniano se han desangrado en el combate por el control de una ciudad de poco valor estratégico, según los analistas. Sin embargo, el valor simbólico de la ciudad es enorme para ambos lados.

"Porque será una victoria para él (Putin). Venderá esta victoria. Venderá esta victoria a Occidente, a su sociedad, a China, a Irán, a todos los países... Se la venderá a su sociedad. Ese pequeño paso. Ahora, espera un minuto, espera un minuto, 'Tendré decisión con Ucrania'. Entonces otro paso, otro paso, otro paso".

El pasado martes, el presidente ucraniano visitó la línea del frente para dar ánimos a sus tropas. En esta entrevista realizada mientras viajaba en tren, Volodímir Zelenski reiteró que quiere derribar la gran muralla del silencio de China, país clave en la resolución del conflicto.

"Por supuesto, recibo todas las invitaciones diplomáticas, públicas y no públicas al Presidente de China, al líder de China. Y quiero hablar con él. Porque tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala. Pero durante todo este año, más de un año, no he tenido (contacto) y realmente esperábamos que nuestros equipos encuentren la solución".

Zelenski teme que la posible victoria de Rusia en Bajmut obligue a Ucrania a aceptar compromisos inaceptables en una eventual mesa de negociaciones.