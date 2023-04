Sin cuerda de seguridad, 300 metros de largo y 22 milímetros de grosor. Así es el alambre que el artista Laszla Simet ha utilizado para cruzar en cuerda floja el Danubio.

La acrobacia tuvo lugar en el marco de la 10ª Olimpiada Internacional de Teatro, que se celebra en Budapest. Una forma de promocionar el arte entre las nuevas generaciones.

"Es un poco simbólico el que transmitamos nuestros valores culturales, porque ¿cuál es la tarea del arte en tiempos de guerra, en el periodo posterior a la Covid, sino llevar los valores de nuestros padres y abuelos más allá, transmitirlos a nuestros hijos, a la posteridad. Es un esfuerzo de equipo, es un milagro que está en camino", expresó Péter Fekete, director del Centro Nacional de Artes Circenses de Hungría

El multipremiado artista de la cuerda floja, Laszlo Simet, llevaba semanas preparándose para la puesta en escena, durante la cual no había sol, no llovía y el viento no era muy fuerte.

"Una de mis principales preocupaciones era cuánto empujaría el viento la barra. Las cámaras fijadas en él ofrecían una extensión adicional. La barra en sí no pesaba mucho, pero con las cámaras se volvió más pesada", explicó Simet.

Durante la actuación, la Orquesta Danubia interpretó obras de los compositores húngaros más importantes.

Es la primera vez que una persona cruza el Danubio sobre una cuerda floja. Esta caminata sobre el río Danubio también conmemora el aniversario 150 de la fundación de la República de Hungría.