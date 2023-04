Por Euronews en español

Los gobiernos de Suecia y Noruega permanecen en alerta ante posibles misiones de espionaje rusas en el mar del Norte.

Un documental emitido por las televisiones públicas nórdicas acusa a Rusia de recurrir a la recogida de datos y de estar preparando actos de sabotaje en la región.

A la espera de entrar en la OTAN, Suecia se muestra preparada para cualquier eventualidad, como se encargaba de confirmar su primer ministro, Ulf Kristersson:

"Esto confirma lo que sabemos desde hace mucho tiempo, que Rusia no es sólo una amenaza aguda para la seguridad, la paz y la libertad de Ucrania, sino que es también una amenaza latente para otros países de nuestra vecindad, incluidos nosotros mismos", informó Kristersson. "Y como ya he dicho, esto no es nada nuevo para nosotros, pero para ello escalamos las Fuerzas de Defensa Suecas. Y a veces ocurren acontecimientos que nos obligan a reaccionar. Pero no voy a entrar en eso ahora".

Sin noticias del caso Nord stream

Rusia, por supuesto, niega estas acusaciones de espionaje."Estos medios de comunicación de los países mencionados se equivocan en sus investigaciones y una vez más prefieren acusar a Rusia sin razón", ha defendido el secretario de prensa de Vladímir Putin, Dmtri Peskov.

"Preferiríamos que prestaran más atención al ataque terrorista contra los gasoductos Nord Stream y a la necesidad de una investigación internacional transparente, urgente y amplia sobre estos actos de terrorismo y sabotaje sin precedentes", insistía Peskov.

En septiembre del año pasado, tenían lugar una serie de explosiones en los gasoductos Nord stream, por los que se transporta gas natural ruso a Europa, sin que de momento se haya identificado a los responsables del presunto sabotaje. Los países nórdicos dejaron a Rusia al margen de la investigación, lo que no sería de extrañar que fuera a más, dadas las nuevas sospechas de espionaje.