Cólera y dolor en Gaza tras la muerte del dirigente de la Yihad Islámica Khader Adnan. Murió en una cárcel israelí tras 86 días en huelga de hambre. Grandes multitudes tomaron las calles y las tiendas cerraron en señal de respeto. Mientras aumentaba la tensión, su viuda Randa Musa, hizo un llamamiento a la calma:

"No queremos ni una gota de derramamiento de sangre. No buscamos represalias por el martirio del jeque. No queremos que nadie lance cohetes que golpeen Gaza después. El jeque ha conseguido lo máximo que deseaba".

Su llamamiento a la contención se produjo horas después de que los militantes dispararan tres cohetes contra Israel tras el anuncio de la muerte de Adnan, y de que se informara de otros lanzamientos más adelante.

Adnan fue el primer palestino en huelga de hambre de larga duración que murió bajo custodia israelí. El hombre, de 45 años, fue detenido en febrero y estaba recluido por Israel sin cargos por motivos de seguridad.