El "estilo soviético" queda a un lado con el nuevo armamento de Rusia y Ucrania

La guerra entra en una nueva fase. Hasta ahora, el arsenal de Rusia y de Ucrania estaba constituido en su mayoría por armamento soviético, igualando sus capacidades militares en el frente. Pero expertos apuntan que con el armamento de la OTAN, Kiev podría obtener una ventaja decisiva sobre Moscú.

La guerra en Ucrania continúa y para los expertos es incierto qué bando tiene más oportunidades de prevalecer. Kiev apuesta por revitalizar sus tropas con una próxima contraofensiva equipada con tanques, armamento y sistemas antimisiles de la OTAN.

Pero la victoria en el campo de batalla no solo depende con poseer un robusto arsenal. Para Matthew Schmidt, profesor de Seguridad Nacional y Ciencias Políticas de la Universidad Haven, la estrategia militar soviética debe quedar atrás para lograr una ventaja significativa para las fuerzas ucranianas.

"Hasta ahora, ambos han estado librando una guerra de artillería al estilo soviético. Dependen mucho del fuego de artillería, de los cohetes y de la infantería. Lo que vemos en el campo de batalla es que están bastante igualados", dice.

El Kremlin sospecha que la tan anunciada contraofesiva ucraniana será lanzada el día 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. La incertidumbre solo ha aumentado el nerviosismo del país invasor, reflejado en los últimos ataques mortales en zonas de civiles en Ucrania con bombarderos pesados de la década de los sesenta, armamento que Ucrania alguna vez tuvo.

"Los ucranianos están bastante molestos porque esos mismos bombarderos que hoy les están lanzando misiles eran los bombarderos que tenían en 1992. Renunciaron a ellos como parte de un pacto de control de armas y se los devolvieron a Rusia. Hoy los están atacando con ellos". Sin embargo Schmidt apunta: "Estos aviones no proporcionan ninguna ventaja real, o al menos más que la de lanzar misiles de crucero desde tierra".

El profesor considera que el conflicto tomará un nuevo giro, efectivamente, con la contraofensiva de Ucrania pero solo si las Fuerzas Armadas logran aplicar los conocimientos militares adquiridos en los entrenamientos de los países aliados.

"Lo que definirá el curso de la contraofensiva no será los sistemas de armamentos [entregados por la OTAN] sino la formación que han recibido las tropas ucranianas en los sistemas y entrenamiento occidentales, específicamente, si han aprendido lo que Occidente llama "maniobras de armas combinadas", que es la capacidad de ccordinar el fuego de artillería, de la infantería, de los blindados y de las Fuerzas Especiales; y de hacer de ello una estrategia altamente sincronizada para maximizar la fuerza que se aplica en un punto particular del enemigo", explica.

"La cuestión es si las tropas ucranianas lo han aprendido lo suficientemente bien como para ponerlo en práctica ahora en esta contraofensiva, ya que tendría un impacto devastador sobre las tropas rusas. Podrán romper la línea defensiva, llegar a las zonas de retaguardia de Rusia, atacar sus depósitos de artillería, sus depósitos de combustible y limitar la capacidad de retirada y maniobra de las tropas rusas", agrega Schmidt.

Un bombardero estratégico Tu-160 de la fuerza aérea rusa. Foto difundida por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso, el jueves 20 de abril de 2023 Vía AP

Pero Rusia no se queda atrás. Según un comunicado de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Aéreas de Ucrania publicado en la plataforma de mensajería Telegram, Moscú ha desplegado recientemente el Túpolev-160, un bombardero pesado supersónico, el mayor modelo construido en el mundo.

El tanque T-14 Armata, el carro de combate más avanzado que no termina de convencer

También ha incluido sobre el terreno un primer grupo de tanques T-14 Armata, el carro de combate más avanzado del país. Sin embargo, las fuerzas rusas se muestran reticentes a usarlo.

"El tanque Armata es esencialmente una especie de tanque electrónico, una máquina digital. La propia torreta gira automáticamente, las tropas lo manejan a través de paneles táctiles, pero no ha estado en combate. Por lo tanto, nadie confía en lo bien que va a funcionar. Nadie confía en que si el tanque se está moviendo a 80 kilómetros por hora y cae en un bache, la pantalla no vaya a romperse y las tropas no puedan disparar", señala el catedrático. "Nadie confía en que la torreta no se atasque porque no han utilizado el tiempo suficiente para saber cómo desatascarlo en el campo de batalla bajo el fuego".

En enero, la Inteligencia militar británica informó que cualquier despliegue del T-14 sería probablemente "una decisión de alto riesgo" para Rusia, y una tomada principalmente con fines propagandísticos.

Tanques rusos Armata circulan por la Plaza Roja durante un ensayo para el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el domingo 7 de mayo de 2017. (ARCHIVO) AP / Ivan Sekretarev

"La producción es probablemente sólo de unas pocas decenas, mientras que es poco probable que los comandantes confíen en el vehículo en combate", aseguró el Ejército británico.

"Once años en desarrollo, el programa se ha visto perseguido por los retrasos, la reducción del tamaño previsto de la flota y los informes de problemas de fabricación".

El Kremlin ordenó la producción de 2.300 de los tanques -presentados por primera vez en 2015- para 2020, pero más tarde se amplió a 2025, según informan los medios rusos.

La agencia de noticias Interfax informó en diciembre de 2021 de que el conglomerado estatal Rostec había iniciado la producción de unos 40 tanques, con una entrega prevista para después de 2023.