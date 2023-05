Por euronews

¿Ruta de la Seda con China o acercamiento a Estados Unidos? El Gobierno de Giorgia Meloni valora la posibilidad de no renovar el protocolo de entendimiento con Pekín para acercarse a Washington.

¿China o Estados Unidos? Italia se encuentra en una encrucijada. El Gobierno de Giorgia Meloni se pregunta si debe renovar la iniciativa "Belt and Road", también conocida como Nueva Ruta de la Seda, que firmó con China el anterior ejecutivo y que expira en 2024, o bien distanciarse del dragón asiático para volver a acercarse a Washington.

La primera ministra italiana parece querer retirarse, pero ¿China podría considerarlo una violación contractual?

"Un memorando de entendimiento no es un contrato, por lo que no tiene implicaciones jurídicas ni obligaciones que las dos partes deban respeta__r -explica Silvia Menegazzi, profesora de la Universidad Luiss-Guido-. _Es un acuerdo que tiene un significado sobre todo político para China e Italia. El significado político de este acuerdo podría tener repercusiones en las relaciones políticas entre China e Italia". _

Permanecer en la esfera de influencia de China es algo que exasperaría a la Casa Blanca, pero Meloni tampoco quiere romper con Pekín para no perjudicar a las empresas italianas.

En cuanto a los lazos con Estados Unidos, el Presidente Joe Biden ha lanzado un gran plan de recuperación económica de más de 7 billones de euros, y muchas empresas italianas quieren su trozo del pastel. Pero para participar en las licitaciones, Roma debe demostrar que es un aliado fiable.

Para Italia se trata, sobre todo, de medir las consecuencias de no renovar el acuerdo con China. La analista de MERICS Francesca Ghiretti cree que el impacto no sería demasiado importante.

"Conlleva algunos riesgos económicos marginales, pero no espero que estos riesgos económicos sean enormes. Quizás podríamos ver acciones contra, por ejemplo, marcas de lujo en China a través de un boicot, pero lo veo como un riesgo muy marginal. Si China no ve esto como algo que perjudica sus intereses fundamentales, probablemente no veremos gran cosa", afirma Ghiretti.

El tiempo apremia. La cumbre del G7 tendrá lugar en Hiroshima (Japón) el 19 de mayo y Meloni tendrá que dar garantías a sus aliados occidentales sobre su nivel de compromiso.