A lo largo de los años, durante más de un siglo, el crecimiento económico ha sido una referencia clave para medir el éxito de las diferentes sociedades. Muchos se preguntan si ese índice es correcto. Euronews organizó un debate sobre el tema en el marco del Congreso Beyond Growth 2023.

A lo largo de los años, durante más de un siglo, el crecimiento económico ha sido una referencia clave para medir el éxito de las diferentes sociedades. Muchos se preguntan si ese índice es correcto. Para pulsar la opinión de algunas de las voces políticas autorizadas de la Unión Europea, Euronews organizó un debate sobre el tema en el marco del Congreso Beyond Growth 2023.

El Congreso Beyond Growth 2023 es una iniciativa de 20 eurodiputados, apoyados por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola Tedesco Triccas.

El evento, que tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de mayo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, tenía como objetivo debatir y cocrear políticas para la prosperidad sostenible en Europa, basadas en un enfoque sistémico y transformador de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, y su marco de gobernanza inclusiva.

Euronews organizó un debate con cuatro de los participantes en el congreso: Marie Toussaint, eurodiputada francesa y vicepresidenta del grupo Verdes/ALE, Timothée Parrique, científico social y escritor francés, Anuna De Wever, activista belga por el clima, e imagen del movimiento 'Viernes por el Futuro' en Bélgica, y Ludovic Voet, secretario confederal de la Confederación Europea de Sindicatos.

Ir más allá del crecimiento no solamente es deseable, sino esencial

Beyond Growth: Por qué hay que centrarse en reducir la desigualdad, en lugar de centrarse en el PIB

Marie Toussaint: Hablamos mucho del cambio climático, pero también de la biodiversidad, de las sustancias tóxicas o del agua. Y, realmente, tenemos que actuar. ¿Qué ha provocado que se rebasen los límites planetarios? Se trata de la carrera por los beneficios, un ‘dogma del crecimiento’ que, supuestamente, traerá consigo toda la felicidad del mundo. Lo que nos han dicho durante años es que, se supone que, nos traerá una redistribución de la riqueza, y por lo tanto, la igualdad social. También se supone que nos llevaría a desarrollar las tecnologías que salvarían el medioambiente, que estamos destruyendo. Y, se supone que, va a resolver todos nuestros problemas. Así que, todo el mundo corre tras el crecimiento. Ya se trate de empresas privadas, que tratan de perseguir los beneficios que necesitan como crecimiento, o de dirigentes políticos, que también pretenden que perseguir este crecimiento, va a resolver todos los problemas que tenemos. Podemos ver claramente que esto no está funcionando, que estamos rebasando los límites planetarios, poniendo en peligro la supervivencia de la humanidad, y de muchas otras especies, y que no estamos resolviendo la cuestión de la desigualdad social.

Ludovic Voet: El papel de los sindicatos a lo largo de la historia ha sido, siempre, el de establecer los límites humanos y señalar cuáles son los derechos de los trabajadores. Creo que, también tienen desde hace décadas, el papel de establecer los límites planetarios, y no oponerse a los límites planetarios y humanos. Es lo que en el movimiento sindical llamamos la ‘transición justa’. Tenemos que planificar una transición que sea posible para las personas, para que cuenten con empleos de calidad, para que tengan protección social, para que esto funcione. Y, por supuesto, esto va en contra de la lógica del denominado ‘beneficio rápido’. Eso es lo que tenemos que cambiar en la sociedad.

Anuna De Wever: Creo que aquí hay una gran cuestión generacional. Considero que muchos de los jóvenes que he conocido en este congreso, e incluso yo misma, que tengo 21 años, no estamos realmente obsesionados con el crecimiento. Examinamos este concepto con especialistas en ciencias exactas y ciencias sociales. Y, observamos que, en realidad, ha hecho mucho más mal que bien. Así que, para nuestra generación, el crecimiento supone algo contra lo que estamos luchando activamente. Todo este paradigma de crecimiento, y esta obsesión con el crecimiento, en la Unión Europea, no es algo de lo que hayamos formado parte, todavía. Creo que estamos obsesionados con el bienestar y la igualdad. Considero que, si queremos vivir en una sociedad y en un mundo, donde la igualdad sea una prioridad, el decrecimiento es una parte fundamental de ello.

Timothée Parrique: Durante algunas décadas hemos creído que, de alguna manera, podríamos seguir creciendo y contaminando menos, al mismo tiempo: lo llamamos ‘crecimiento verde’. Hablábamos de desacoplar ambas cosas. Pero ahora, la ciencia nos ha demostrado con cientos de estudios que, en realidad, el desacoplamiento no se está produciendo. Así que, ahora mismo, existe esta obsesión con el PIB, que es un indicador de hace 100 años, que resulta un poco extraño, porque está completamente desvinculado del bienestar en los países de altos ingresos. Pero, además, nos enfrentamos a la insostenibilidad de la búsqueda del crecimiento. Así que, el decrecimiento es básicamente un plan B. Hemos probado el ‘crecimiento verde’. Ahora, no va a funcionar. Creo que, hay que reconocerlo como un hecho, a raíz del último informe del IPCC. Así que, tenemos que organizar una reducción democráticamente planificada, de la producción y el consumo en los países de renta alta, y organizarla de manera que pueda hacerse de forma equitativa, y agradable.

Puede ver el debate completo en el vídeo incluido del artículo.