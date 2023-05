¿Qué significa la retirada de Rusia del tratado FACE?

Por Euronews

Rusia votó el 16 de mayo su retirada del tratao sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), ¿qué significa eso?¿qué repercusión tiene para el resto de firmates?

"Esta decisión de la Duma de hoy de retirarse completamente del FACE es realmente una señal de que no se va a volver a la arquitectura de seguridad que conocimos en los años noventa", asegura Bruno Lété, experto en Seguridad y Defensa en la German Marshall Fund.

El Tratado FACE fue firmado en 1990 por 34 representantes de los Estados de la OTAN y del Pacto de Varsovia. "El tratado fue muy, muy trascendental para poner fin a la Guerra Fría. Tenía obligaciones muy claras sobre el equipo (militar) que almacenábamos, sobre el equilibrio de fuerzas convencionales, y también permitía cosas como las inspecciones", cuenta a Euronews Marcin Zaborowski, Director de Políticas, Programa Futuro de la Seguridad GLOBSEC.

Pero Rusia lleva violando y desafiando el tratado desde finales de la década de 1990. Según Zaborowski, Rusia se negó a cumplir algunas de las obligaciones del pacto: "No retiraron las tropas de Georgia y Moldavia en particular, y estacionaron tropas que violaban las disposiciones del tratado".

En 2007, Rusia suspendió su participación en el tratado. "La razón por la que Rusia lo suspendió en 2007 fue por los planes de Estados Unidos de establecer bases militares en Bulgaria y Rumanía. Estados Unidos mencionó claramente que estas bases no serían permanentes. Eran temporales. Y según las condiciones del Tratado FACE, esto está permitido. Sin embargo, Rusia acusaba a Estados Unidos de hacer permanentes estas bases",, cuenta Lété.

En 2015, Rusia interrumpió el intercambio de información con los firmantes del tratado. Pero el impacto de la retirada de Rusia es sobre todo simbólico, según los expertos: "Retirarse formalmente del Tratado FACE no es más que una formalidad. Es sólo una obra de teatro. En efecto, no tiene sentido", explicaKeir Giles, consultor senior asociado del programa Rusia y Euroasia del think tank Chatham House.

"Putin nos está comunicando prácticamente que '¡la Guerra Fría ha vuelto. Y os trataré como a mis enemigos. Quiere decirnos que ayudar a Ucrania no es aceptable para Rusia y significa que 'Ucrania es nuestro enemigo y vosotros también. Y todos deberíais temerlo'", asegura Zaborowski.