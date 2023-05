El Festival de Cannes presenta 'Las hijas de Olfa' en competición oficial. La realizadora tunecina Kaouther Ben Hania causa sensación con un filme que mezcla realidad y ficción.

En la competición oficial del Festival de Cannes aspirando a la Palma de Oro, la joven directora tunecina Kaouther Ben Hania, causa sensación con su película 'La hijas de Olfa'. Ya seleccionada en 2017 en otra sección paralela, este año en la selección oficial la competencia es ruda...

"Me llenó de alegría cuando me anunciaron que estaba en la competición oficial, y cuando me enteré de los nombres de los otros directores, Ken Loach, Wes Anderson, Wim Wenders... Me dije: es una locura lo que me está pasando. Estoy muy feliz de estar aquí", explica la directora.

"Las hijas de Olfa" mezcla ficción y realidad

'Las hijas de Olfa', mezcla ficción y realidad a través de una noticia acaecida tras la revolución de los jazmines, que impulsó la Primavera Árabe y derrocó al presidente Ben Ali en 2011. Kaouther Ben Hania cuenta la historia de Olfa, una madre que vio a dos de sus cuatro hijas unirse al Estado Islámico.

La película mezcla testimonios reales y escenas recreadas, en las que Olfa y sus hijas, trabajan con actrices profesionales.

“Me pareció fascinante cómo en la historia de Olfa y sus hijas, la pequeña historia está ligada a la Historia de Túnez con mayúsculas. Vemos cómo la revolución de 2011 afectó a sus vidas. De hecho Olfa dice en un momento dado: “Cuando se dio la revolución yo quería hacer mi propia revolución también y divorciarme de mi marido"... cuenta la realizadora tunecina.

Un equipo de rodaje compuesto sobre todo por mujeres

El resultado final se logró gracias a un equipo compuesto esencialmente por mujeres.

"Cuando empezamos a filmar, o al menos a preparar el rodaje, quería elegir un equipo muy femenino, e incluso los hombres que estaban en el set, quería que fueran "amigables con las mujeres", porque sabía que íbamos a entrar todos en una confesión íntima, algo muy terapéutico, muy introspectivo y muy femenino sobre Olfa, sus hijas, sus historias, pero también con las actrices, era muy importante tener un espacio en el que hubiera empatía, y nadie juzgara."

Veintiún filmes compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes cuyo jurado anunciará el palmarés el sábado 27 de mayo.