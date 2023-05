Por Euronews en español

Enorme triunfo de María Pérez en menos de 70 kilos, consiguiendo el primer oro de la historia de Puerto Rico en el World Judo Tour

Segundo día de Grand Prix de Yudo en el TipsArena de Linz, Alta Austria.

Con su participación en este evento, Sabrina Filzmoser cerró su carrera con broche de oro, ante su público. Una grada entregada despidió a Filzmoser con la entrega de su sexto dan y una ovación para el recuerdo.

Más adelante, el mito del yudo austriaco se unía a su equipo para corresponder a los muchos jóvenes aficionados que habían acudido al TipsArena conocer a sus héroes.

Independientemente de lo que pasara a continuación sobre el tatami, los aficionados allí presentes parecían bien conscientes de estar viviendo un día histórico para el yudo: el de su país y el mundial.

Ya en competición, la japonesa Momo Tatsukawa no pudo contener la emoción al ganar la gran final de menos de 63 ante su compatriota Seiko Watanabe. Tatsukawa compartió su triunfo y su felicidad con un público siempre volcado.

Ya en el podio, el consejero de Deportes de Alta Austria, Markus Achleitner, entregaba su oro a la japonesa.

En menos de 73, el israelí Tohar Butbul se impuso por su parte en una final agotadora. Se trata de su primer oro en cuatro años.

El director deportivo de la Federación Internacional de Yudo, Vladímir Barta, entregó las medallas.

Día histórico para Puerto Rico

Y victoria histórica en menos de 70 para la puertorriqueña María Pérez, que protagonizó la jornada de su vida. Su rival en la final era la británica Kelly Petersen Pollard, pero para Pérez el resultado estaba ya escrito: y es que se trataba del primer oro de su país en el World Judo Tour. Sin duda, un día inborrable para Puerto Rico.

El vicepresidente de la FIJ, Laszlo Toth, colgaba a Pérez la presea dorada.

"Creo que el judo es un deporte muy muy especial, y me gusta cuando la gente grita por ti, cuando anima a diferentes países", confesaba después la campeona. "Me hace sentir como en casa, me hace sentir fuerte, me hace sentir feliz, así que gracias Austria por este momento tan especial".

En menos de 81, el austriaco Shamil Borchashvili defendía el orgullo local. Y lo hizo con éxito, derrotando en la final al ucraniano Mykhailo Svidrak y llevando el delirio absoluto al TipsArena estalló. Sin duda la mejor manera de terminar el segundo de los tres días de este Grand Prix de Yudo.

El gobernador de Alta Austria, Thomas Stelzer, hizo los honores en el podio.

"Competir aquí, en un Gran Premio en casa, y conseguir el oro, significa mucho", reconocía Borchashvili. "Mi familia está aquí, mis amigos están aquí, el club, todos los yudocas, los futuros campeones también están aquí. Ganar delante de todos ellos es increíble".

No solo Borchashvili cumplió con creces ante su público. En líneas generales, el equipo austriaco ofreció una gran actuación a base de incontestables ippones e inolvidables recuerdos que aún no han concluido. El yudo vuelve a Linz este sábado.