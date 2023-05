Por Euronews

Ucrania dice que no están directamente involucrada en ese ataque.

Un "ataque terrorista". Así ha calificado Vladímir Putin la incursión militar con drones en Moscú. El Gobierno ruso cree que fue una respuesta a los ataques rusos en Ucrania.

El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, informó de que justo antes había habido ataques exitosos "contra un centro de toma de decisiones".

Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de defensa antiaérea derribaron ocho drones y este ataque no tuvo consecuencias graves.

Los moscovitas lo viven como un asunto delicado. "Por supuesto, no es muy agradable escuchar que drones de combate vuelan cerca de tu casa. Es una situación muy difícil, la verdad. No me gustaría que nadie sintiera esto, que a las 07:00 te despierten y te digan que tienes que evacuar tu casa", dice un vecino.

Otro trata de relativizar: "La guerra es la guerra, así que hay que evaluar con sobriedad y entender quién está luchando con quién y por qué, eso es todo. ¿Qué hay que temer? Lo que tenga que ser será. Hay que entender que también puedes salir a la calle mañana y que te atropelle un coche. No hay que ponerse nervioso, ni exagerar, ¡todo está bien!".

El representante del mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Yuriy Ignat, señaló que se alegraba de leer las noticias sobre los sucesos de Moscú y calificó este ataque de "problemas internos de Rusia", que, según el coronel, serán cada vez más frecuentes.