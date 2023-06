Por euronews

Negociar o no negociar con Vladímir Putin | El canciller alemán, Olaf Scholz se dice dispuesto a retomar el diálogo con el presidente ruso. ¿Merece la pena intentarlo? ¿Es el momento? O es un esfuerzo condenado al fracaso.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dice que está dispuesto a volver a sentarse a hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, cuando llegue el momento. ¿Negociar o no negociar? Esa es hoy la cuestión.

Cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, muchos líderes mantuvieron conversaciones directas con Putin para tratar de frenar las hostilidades.

Pero a medida que la guerra se intensificaba, quedó claro que el diálogo no era posible, ya que Putin parecía buscar algo que no se podía negociar.

"Toda la motivación (de Putin) ha sido destruir la soberanía, la independencia, y la integridad territorial de Ucrania, de hecho destruir la propia Ucrania. Miren lo que las milicias y el ejército han hecho a la cultura, a las infraestructuras, a la energía, a las escuelas, a los hospitales, a los edificios... A eso se le llama destrucción", afirma Judy Dempsey, redactora jefe de Carnegie Europe.

Pero para otros analistas, la disposición de Alemania a reanudar las conversaciones tiene sentido.

"Está bien que Scholz lo intente. Creo que su lógica es que, a estas alturas, Putin debe haber comprendido que no está llegando a ninguna parte con esta guerra, que está atascado. Por supuesto, eso es cierto, pero probablemente Putin no lo ve así. Así que no creo que sea fructífero, pero tampoco creo que sea perjudicial", argumenta Kadri Liik, analista principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Es incierto si las conversaciones directas entre Rusia y los países occidentales podrán reanudarse en los próximos meses. Pero esa no es la única forma de diplomacia en curso, como explica Judy Dempsey.

"La agencia de la ONU para la energía atómica ha sido increíblemente crucial para mantener a Europa a salvo y prevenir cualquier tipo de catástrofe nuclear. Y en ese sentido, es una especie de diplomacia. Y, por supuesto, está la diplomacia que trabaja sobre la continua exportación de grano ucraniano, no sólo a Europa, sino también a Oriente Medio".