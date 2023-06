Zlatan Ibrahimovic cuelga las botas a los 41 años de edad

Por Euronews en español con EFE

El delantero sueco se despidió de forma muy emotiva de la afición milanista tras la disputa de la última jornada del Calcio.

Es el adiós de un mito. A sus 41 años, 988 partidos y 573 goles después, el sueco Zlatan Ibrahimovic anunció este domingo en San Siro su retirada del fútbol profesional.

Su última temporada, en el Milán, no ha sido precisamente la soñada, ya que las lesiones le han permitido jugar tan solo cuatro partidos.

“Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol, no a vosotros", decía el sueco a la afición milanista tras la disputa de la última jornada del Calcio. "Me habéis recibido con los brazos abiertos, seré milanista el resto de mi vida”.

“La primera vez que estuve en el Milán me distéis alegría, la segunda vez me distéis amor", resaltó Zlatan. "Doy las gracias a mi familia por su paciencia, y después a la segunda familia, a los jugadores y al entrenador con su cuerpo técnico. Gracias también a los directivos por la oportunidad que me han brindado".

Ibrahimovic debutó en el Malmo sueco en 1999, desde donde dió el salto al Ajax neerlandés en 2001. Después se marchó a Italia donde militó en la Juventus (2004-2006) y en el Inter (2006-2009), antes de irse al Barcelona (2009-2010).

Volvió al Italia para iniciar su primera etapa en el Milán (2010-2012), aunque se marchó al PSG (2012-2016), al Manchester United (2016-18) y a los Ángeles Galaxy (2018-2019) antes de cerrar el ciclo en el conjunto 'rossonero' con cuatro temporadas seguidas.

La pasada temporada fue una pieza importante en la consecución del Scudetto para los milanistas, tras 13 años sin conseguir el título.

En total, 27 temporadas al más alto nivel y en las que tampoco hay que olvidar su contribución a su selección nacional, donde es considerado todo un referente.

El fútbol tiene poca memoria, pero Zlatan es inolvidable.