Por Kristina Jovanovski

Las autoridades de los Länder fronterizos reclaman que se pueda devolver a los migrantes en caliente. Esto ocurre mientras la extrema derecha se dispara en las encuestas

Frontera de Alemania con Polonia. Esta es la primera línea del endurecimiento de la política migratoria alemana. Aquí se están aumentando los controles y la presencia policial.

Las autoridades afirman que también se está produciendo un repunte del número de personas que atraviesan por rutas irregulares desde Polonia.

Preguntamos a los agentes fronterizos si están a la caza de migrantes. Responden que están atentos a cualquier infracción.

En principio, las personas que desean solicitar asilo son enviadas a centros de asilo como el que visitamos en la ciudad de Eisenhuttenstadt. Un joven sirio acogido aquí nos explica que cruzó la frontera desde Polonia para reunirse con familiares.

"En Siria no queda futuro, en Siria no hay seguridad, no hay agua, no hay electricidad", afirma.

Pro Asyl, un grupo de defensa de los refugiados, teme que se bloquee el paso en la frontera a eventuales solicitantes de asilo.

"Definitivamente nos preocupa mucho que una mayor presencia policial no signifique una mayor protección para la gente, sino que pueda llevar a un mayor rechazo en la frontera de las personas que tienen una solicitud adecuada de asilo en Alemania", dice Judith Wiebke, portavoz de Pro Asyl.

La ultraderecha se dispara en las encuestas

El Ministerio del Interior alemán aseguró a Euronews que a todas personas "interceptadas" en la frontera se les da la posibilidad de presentar una solicitud de asilo o protección.

En los tres primeros meses del año se produjeron más de 4 000 entradas irregulares desde Polonia.

El Gobierno alemán afirma que reducir la inmigración irregular es una prioridad. Esto ocurre en un momento en el que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania se ha disparado en las encuestas.

Políticos locales quieren que se permitan las 'devoluciones en caliente'

El Gobierno alemán dice que quiere trabajar con el Gobierno polaco para aumentar los controles fronterizos. Pero algunos políticos locales dicen que quieren medidas más estrictas. Quieren que la policía tenga poder para rechazar a la gente o que haya controles fronterizos permanentes.

Jan Redman, líder de la conservadora CDU en el parlamento de Brandeburgo, fronterizo con Polonia, quiere que las autoridades tengan derecho a denegar la entrada a las personas que cruzan.

"No estamos hablando de ucranianos. Ahora son pocos los ucranianos que llegan a Polonia y Alemania. Estas personas vienen de todas partes del mundo, de África, de Siria, de Afganistán, de Oriente Medio", afirma Redman.

Mientras tanto, el joven que espera una respuesta a su solicitud en el centro de acogida, conserva la esperanza.

"Alemania lleva 10 años acogiendo refugiados y es muy amable con los sirios. Mi familia de aquí me aconsejó que viniera a Alemania. Me gustó Alemania. Vi que Alemania es un país hermoso y que hay mucha humanidad aquí", asegura.