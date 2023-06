Estos logros podrían permitir a Ucrania avanzar en un contraofensiva, pero los expertos occidentales aseguran que este proceso será lento y costoso.

Ucrania afirma haber reconquistado un total de 4 localidades ocupadas por Rusia en el este del país. En estas imágenes, una compañía de infantes de marina parece tener el control de Storozhove, en la región de Donetsk, tras una batalla con las fuerzas rusas. Las fuerzas de Kiev aseguran haber hecho prisioneros.

"Al principio, el enemigo se resistió y trató de hacernos retroceder con su artillería, pero logramos tomar la iniciativa en nuestras manos, y poco a poco, casa por casa empezamos a liberar el pueblo", afirma uno de los marines ucranianos en la localidad de Storozhove.

Desde el fin de semana, Kiev ha publicado un flujo constante de vídeos en los que se ve a las tropas ucranianas entrando en varios pueblos, entre ellos aquí, en Blahdatne, y en otros lugares de Neskuchne, en Donetsk. Ucrania ha lanzado operaciones en varios lugares de Donetsk y Zaporiyia, con resultados desiguales.

A pesar de su pequeño tamaño, la reconquista de estos pueblos supone una incursión en la primera línea de las defensas rusas y podría permitir a las fuerzas ucranianas intentar una ofensiva más profunda en las zonas ocupadas.

Aun así, los analistas y militares occidentales no se muestran tan optimistas. Estos advierten de que el esfuerzo por librar a Ucrania de las tropas rusas atrincheradas podría llevar años, y el éxito de cualquier contraofensiva ucraniana no está garantizado y no será rápido.