En el espacio The Global Conversation, el periodista de Euronews, Sándor Zsiros, habla con Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, sobre el esfuerzo que está realizando la Unión Europea para aumentar la transparencia y su propia credibilidad.

El escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo ha erosionado la confianza en la Unión Europea. Ahora, las instituciones están haciendo nuevos esfuerzos para aumentar la transparencia y su propia credibilidad. En el espacio The Global Conversation, el periodista de Euronews, Sándor Zsiros, habla de ello con Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia.

Han pasado seis meses desde uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de la Unión Europea. Según las últimas encuestas, la mayoría de los europeos, alrededor del 60 %, están descontentos con la forma en que la UE está tratando la corrupción. ¿Le sorprende?, pregunta el reportero.

"No me sorprende. Al mismo tiempo, me ofrece otro impulso para hacer algo al respecto. No importa dónde haya aparecido el escándalo. Se produjo en una de las instituciones. Y, probablemente, el fallo corresponde más a personas, a título individual, que al sistema. Pero, ¿qué pueden pensar los ciudadanos? Pueden pensar: los políticos, bien pagados, tienen privilegios inmerecidos, no sabemos qué normas hay, ni si existe algo de ética... Hay demasiadas preguntas y pocas respuestas. Por eso, ideamos el paquete anticorrupción, que también abarca las instituciones de la Unión Europea. Ahora, he presentado el primer organismo europeo de ética, que abarcaría todas las instituciones clave de la UE", responde Věra Jourová.

Hablemos de este nuevo órgano ético, porque establecerá las futuras normas para todas las instituciones de la Unión Europea. Las oenegés y los eurodiputados exigen que el control no esté vinculado a la UE, sino que sea independiente. ¿Por qué no es así?, quiere saber Sándor Zsiros.

"El órgano ético está llenando el vacío, porque imagínese que cada una de las instituciones tiene alguna estructura interna que debería hacer el trabajo. El órgano de ética no debe sustituir a estas estructuras institucionales. Existen personas que deben perseguir las infracciones disciplinarias y sancionar estos casos. Así que, el órgano de ética llenará el vacío, el techo sobre todas las instituciones. Y el trabajo sobre las normas unificadas se reflejará, entonces, en el trabajo de cada institución. ¿Por qué no ser independiente? Bueno, creo que es importante que el órgano de ética esté compuesto por personas que conozcan el trabajo, y el papel de cada institución. Por eso, he propuesto algo que será muy práctico. Habrá diez personas sentadas alrededor de la mesa. Hablo del nivel político: los vicepresidentes de cada institución o algún otro funcionario de alto nivel. Y habrá cinco expertos independientes invitados a trabajar, junto con los representantes de las instituciones. Quiero que el órgano de ética tenga sentido, sea práctico y transparente, de modo que las normas que se acuerden sean conocidas por el público. Refiriéndome a su primera pregunta: ¿qué puede pensar la gente de nosotros? Creo que deben conocer las normas relativas a viajes, regalos, declaraciones de bienes, y lo que hacen los políticos después del mandato. Creo que el pueblo tiene derecho a observar normas claras", declara la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia.

Por ejemplo, estas nuevas normas impedirán, en el futuro, que el director o directora general de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea disfrute de vuelos y habitaciones de hotel gratuitos, pagados por actores extranjeros, como Catar, indica el periodista de Euronews.

“Sinceramente, no entiendo cómo puede estar ocurriendo esto. Porque, o estoy en un viaje de negocios, y entonces, tiene que ser bendecido por la institución, y pagado por la institución para la que trabajo… O se trata de un viaje privado, y lo pago yo. No veo espacio para nada más. Creo que, esto es exactamente lo que debería aclarar el órgano de ética, y deberíamos ponernos de acuerdo al respecto”, afirma la política checa.

Ahora, nueve instituciones tienen que encontrar un terreno común sobre las futuras normas éticas. ¿Cree que serán lo suficientemente sólidas? Y, ¿qué espera en cuanto al contenido? ¿Puede ofrecernos un par de ejemplos?, pregunta el reportero.

"Tendrán que ser superiores a las de ahora. Estoy convencida de ello. Y, por supuesto, cuando observas esas diez instituciones… cuento, también, un banco de inversión europeo. Así que… somos diez juntos. Por supuesto, depende de que todas las instituciones se adhieran, y se conviertan en socios… espero que así sea. Estableceremos normas estrictas para lo que he mencionado, para las declaraciones de bienes, para los regalos, para los viajes, para las actividades posteriores al mandato. Y, podría darse el caso de que el organismo ético fijara las normas, que serían más bajas que las que ya están en proyecto en algunas de las instituciones. Le pondré un ejemplo de lo que quería, con los banqueros. Deberíamos tener el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. Existen ya, normas muy estrictas para los miembros de estos organismos en lo que respecta a las declaraciones de bienes", señala Věra Jourová.

¿Cree que, también, los 700 eurodiputados están en esa línea de exigir normas más estrictas?, quiere saber Sándor Zsiros.

"Si les pregunta a todos ellos, le dirán que sí. He hablado con muchos miembros del Parlamento. Por supuesto, el Parlamento es una institución especial: hay personas elegidas de forma directa. Siempre se discute sobre la libertad de mandato, o sobre sus inmunidades. Es muy justo discutir todos estos asuntos. Pero, al mismo tiempo, debería haber un nivel de igualdad, suficientemente alto para todos, en el Parlamento. Observamos opiniones muy diferentes, de distintas asociaciones políticas, y estoy dispuesta a debatir con todo el mundo", indica la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia.

Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, conversa con el periodista de Euronews, Sándor Zsiros. The Global Conversation

¿Qué hay de las investigaciones y las sanciones por estas normas éticas?, interroga el reportero.

"Bueno, eso tiene que quedar en manos de las instituciones, que tienen una base jurídica sólida para hacerlo. Sé que suena demasiado legalista, pero tengo que recordar que este órgano de ética se establecerá sobre la base del acuerdo, no está previsto en el tratado, y no se va a establecer sobre la base de la ley. Una vez que trabajas para un órgano de este tipo, establecido por la ley, estás autorizado a examinar documentos privados, y diferentes tipos de materiales. Estás autorizado a interrogar a la gente, y estás autorizado a sancionar a la gente. Y, realmente, se requiere la autorización legal más sólida posible. Y, esto es, lo que no tendrá el órgano ético", declara la política checa.

Estamos a un año vista de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. ¿Teme usted que actores extranjeros intenten influir en la campaña, y puedan llegar a desbaratarla antes de las elecciones al Parlamento, por ejemplo, con campañas de noticias falsas o desinformación?, pregunta el periodista de Euronews.

"Creo que no ganarán, porque hacemos todo lo posible para proteger las elecciones contra manipulaciones ocultas, y contra distintos tipos de injerencias. Pero, lo que es seguro es que habrá una fuerte influencia, y que habrá una gran presión, por parte de diferentes actores hostiles, para interferir en los procesos electorales. Por eso, ya estamos alertando a los Estados miembros, que tienen la obligación de organizar las elecciones, para que blinden de alguna manera los sistemas, también, contra los ciberataques, así como, de igual manera, contra las campañas coordinadas que utilizan la desinformación", afirma Věra Jourová.

Para luchar contra la influencia extranjera, la Comisión Europea también propone un nuevo paquete llamado ‘defensa de la democracia’. Pero las oenegés protestan contra esta legislación, señalan que es muy similar a la denominada ‘ley rusa de agentes extranjeros’. Después de estas críticas, ¿va a modificar esta legislación para contentar a las oenegés?, quiere saber Sándor Zsiros.

"Las críticas se basan en la falta de información sobre lo que planeamos, y yo no critico a nadie. Creo que, principalmente a nosotros, nos corresponde informar de lo que planeamos a todos los que puedan sentirse afectados por ello. Lo que planeamos es un alto nivel de transparencia sobre los flujos financieros hacia Europa. Y, creo que, está muy lejos de la ley georgiana, o incluso de la ley estadounidense o australiana, que es la parte de la ley de Justicia Penal. Sin etiquetar, sin agentes extranjeros, sin estigmatizar... Incluso queremos incluir, en la ley la salvaguarda contra el posible abuso por parte de algunos Estados miembros, el hecho de no ir más allá de las peticiones o requisitos de la ley. Pero... también ha preguntado por el proceso. Admitimos que necesitamos más tiempo para dos cosas: para las intensas consultas con todos los que alzaron la voz y expresaron sus preocupaciones, especialmente las oenegés... Lo simplificaré. Pero de muchos otros, también, de espacios oficiales de los Estados miembros... escuchamos muchos interrogantes. Aprovecharé este verano para hacer consultas sobre la base de un texto muy preciso, para que sepamos de qué estamos hablando. Lo segundo que tenemos que hacer es intentar recopilar datos que nos den más certeza sobre la magnitud del problema. Recopilar esos datos no es tarea fácil, porque están, principalmente, en posesión de los Servicios Secretos y las Agencias de Seguridad, de los Estados miembros. Por eso, estamos estudiando la manera de obtener datos fiables. Así que, haremos dos cosas durante el verano, y luego, en otoño, volveremos sobre ello. Porque estoy convencida de que necesitamos una ley así. Y, si no, seremos el único espacio democrático que no tenga una ley que, al menos, quiera aumentar la transparencia y darnos la oportunidad de saber a quién pagan los Gobiernos de terceros países. Esto es lo último que quiero decir sobre el fondo, porque también se ha criticado que todo el dinero venga del extranjero. No. Se tratará del dinero pagado por Gobiernos de terceros países y organizaciones estatales", señala la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia.

Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, responde a las preguntas del periodista de Euronews, Sándor Zsiros. The Global Conversation

¿Cree que las plataformas de medios sociales, las grandes plataformas de medios sociales, están haciendo lo suficiente para luchar contra la desinformación? Porque... el actual sistema europeo es voluntario, y Twitter está abandonando, incluso, ese sistema, sugiere el reportero.

"Bueno, pronto tendremos en vigor la Ley de Servicios Digitales, y será una legislación de peso jurídicamente vinculante, que pretende aumentar la responsabilidad de las plataformas. Es una reacción a algo que hemos visto evolucionar a lo largo de los años: que las plataformas están acaparando demasiado poder, y son reacias a asumir la responsabilidad pertinente. Antes de eso, y en paralelo, tenemos el Código de buenas prácticas en materia de desinformación que, de hecho, es un acuerdo voluntario. En este momento, contamos con 44 firmantes. Tenemos a todas las grandes plataformas excepto Twitter. Podemos hacer mucho con ello. Pero, por supuesto, aún tiene algunas lagunas. Lo que quiero cambiar es: en primer lugar, pretendo abordar la desinformación favorable a Rusia y al Kremlin, porque este es un caso claro, hay que eliminar la palabra propaganda, y estamos en plena guerra de la información, por lo que no debe haber ningún compromiso. En segundo lugar, queremos que las plataformas moderen sistemáticamente, e inviertan en la comprobación de los hechos. No puede hacerse solamente en inglés o alemán. Debe hacerse en todas las lenguas de los Estados miembros. Y, lo más delicado es que, cuanto más al este de Europa, mayor es la presión de la propaganda rusa. Así que, queremos que inviertan en la comprobación de los hechos en esos países. Vemos una gran influencia de la propaganda rusa en Eslovaquia, en la opinión pública búlgara... Vemos un aumento de la presión sobre las comunidades alemanas, y especialmente, utilizando algunos poderes nacionales. El hecho de que la propaganda rusa esté siendo asumida por los partidos extremistas de la Unión Europea es algo nuevo. Esta es una nueva etapa, peligrosa. Así que, es precisa más moderación. Lo tercero que queremos de las plataformas es que permitan a los analistas tener un mejor acceso a los datos. Necesitamos que los investigadores analicen la situación. Cuando digo ‘nosotros’, me refiero a los creadores de normas, porque me gustaría que Internet y las redes sociales siguieran siendo zonas libres para la libertad de expresión. Así que, también me preocupa no excedernos con las normas que estamos adoptando, pero para llegar a medidas proporcionadas y necesarias debemos saber qué está pasando, y los investigadores deberían ayudarnos con un análisis serio. En cuarto lugar, y esto forma parte de una nueva agenda, y he pedido a las plataformas que lo consideraran, tenemos el nuevo desarrollo en inteligencia artificial generativa. En este asunto, también, el código puede ser un vehículo rápido, una respuesta rápida", sostiene la política checa.

En realidad, esta es la siguiente pregunta, porque ChatGPT suscita preocupación por las noticias falsas y la despersonalización. A mucha gente le preocupa, en general, la propagación de la inteligencia artificial. ¿Teme que, en el futuro, desaparezca la línea entre realidad y ficción?, pregunta el periodista de Euronews.

"No, salvo en caso de que la propia gente, los que leen y miran las imágenes, sean capaces de ver que esta cosa concreta es obra de la inteligencia artificial. Tenemos que ser persistentes en eso. Tenemos que insistir en que la producción de inteligencia artificial se está haciendo correctamente, y de una forma clara y comprensiblemente etiquetada. Pongamos un ejemplo: Tomaré la comprobación de hechos que queremos que se ponga en marcha en los Estados miembros. Una vez etiquetada la pieza de desinformación, y añadidos los hechos, observamos un gran cambio en el comportamiento del usuario. En la mayoría de los casos, esa desinformación no se sigue enviando. La gente se lo piensa. Así que, creo que la misma lógica funcionará cuando la gente vea que se ha creado con un robot. Puedo tomármelo en serio. Puede que no, pero me gustaría decir que estamos en un momento crítico de la historia, y tenemos que defender a las personas reales. ¿Cómo hacerlo? No concediendo a los robots libertad de expresión, ni concediéndoles automaticidad a la hora de publicar algo en plataformas, y no protegiendo la producción de robots mediante derechos de autor. Creo que son principios muy simples, siempre vinculados a nuestro objetivo de proteger los derechos existentes de las personas reales", declara Věra Jourová.

Si nos fijamos en las batallas de la Unión Europea con Polonia y Hungría, por el Estado de derecho, la Unión Europea está utilizando ahora herramientas relativamente nuevas, que la Comisión Europea está utilizando, especialmente en el caso de Hungría: la suspensión de pagos de la UE. ¿Cree que esto dará resultados?, quiere saber Sándor Zsiros.

"Bueno, vemos en Hungría que la condicionalidad y la congelación de su financiación traen resultados, después de muchos años de estabilización de la situación, que no queríamos ver, desde el punto de vista del Estado de derecho. Ahora vemos que, en Hungría, se está llevando a cabo una reforma judicial y se están tomando muchas medidas para aumentar la protección de la financiación de la Unión Europea. Así que, los profesionales húngaros, los funcionarios, están haciendo todo lo posible para convencernos de que todos los asuntos se pondrán en orden en Hungría. Por supuesto, nos gustaría observar una acción más amplia. Pero, por el momento, tengo que decir que la presión financiera, quizá tenga más éxito que algunas medidas legales. Sin embargo, tenemos que hacer todo, también, utilizando las infracciones y el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea", afirma la política checa.

Hablando de infracciones... La Comisión Europea acaba de lanzar un procedimiento de infracción contra Polonia, porque propone una nueva ley que, en realidad, en palabras, va contra la presión extranjera, la influencia extranjera. Pero muchas oenegés y la oposición temen que pueda utilizarse como arma política contra ellos. ¿Cómo ve este asunto?, interroga el reportero.

"Bueno, reaccionamos a esa ley de una forma muy rápida. Fue una reacción rápida sin precedentes, sin precedentes… porque veíamos que esa ley… la ley pone en peligro una batalla democrática, o la forma democrática de hacer esto. Por supuesto, habrá elecciones en Polonia. Pero, aunque no hubiera elecciones tan pronto, tendríamos que reaccionar, porque esto es una cuestión de principios. Siempre digo que tenemos que velar mejor por las elecciones. Una de sus preguntas trataba sobre el hecho de si podrían estar influenciadas por actores malintencionados. Hasta ahora, siempre he visto el peligro de que los oponentes políticos en la campaña tendrán que disputar el ‘encuentro’ en la ‘cima de la colina’. Y no habrá árbitro que decida con justicia. Pero, este es un nuevo capítulo porque la ley polaca señala que algunos equipos, y algunas personas no pueden entrar en el ‘terreno de juego’. Y, por eso, al margen de las próximas elecciones en Polonia, hemos tenido que reaccionar por la creación de un órgano puramente político, que debería tener las competencias comparadas con fiscales o jueces. Según nuestra valoración de la situación... está incumpliendo la legislación de la Unión Europea", concluye Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea.