Por Magdalena Chodownik

La decisión de la Unión Europea de ampliar el plazo de prohibición de importar grano ucraniano hasta mediados de septiembre no termina de contentar al sector.

La Unión Europea ha vuelto a ampliar la prohibición de importar grano ucraniano a 5 países, entre ellos Polonia. Esta decisión es el resultado del gran descontento y las protestas de, entre otros, los agricultores polacos que, ante los competitivos precios ucranianos, se quedaron con grano sin vender o se vieron obligados a venderlo mucho más barato. (nota extra: sólo es posible el tránsito por esos 5 países)

Krzysztof Ciecióra, subsecretario de Estado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destaca: "Hemos cumplido su principal exigencia, es decir, detener la presión de las importaciones de grano de Ucrania. Hoy no existe tal permiso, no es legal al menos hasta el 15 de septiembre, estos cereales no llegarán a Polonia, sólo es posible el tránsito."

Sin embargo, la decisión de la Unión Europea, apoyada por los Gobiernos, que supone un alivio temporal, no contó con la aprobación de los agricultores polacos, que temen que dentro de 3 meses se enfrenten a los mismos problemas.

Wieslaw Gryn, agricultor, señala: "Hoy se dice que se cerrará completamente, pero hasta el 15 de septiembre no nos conceden prácticamente nada. La agricultura es una profesión no de un momento, sino de años. Los agricultores perdieron estos beneficios de la noche a la mañana, porque vendían a un precio mucho más bajo. Hoy prácticamente no sabemos qué sembrar, qué cultivar para que sea rentable. Esto minó la estabilidad, incluso se rompieron los contactos entre molineros y las plantas mezcladoras de piensos, donde ya había ciclos permanentes de suministro, esta cadena controlada "de la granja a la mesa" se resquebrajó. No debemos competir con Ucrania, sino conjuntamente, ambos, exportar y vender".

Los expertos subrayan que merece la pena cuidar la agricultura polaca, que además de ser ecológica y cumplir las normas de la UE, contribuye a aumentar la seguridad alimentaria en Europa.

Sonia Sobczyk-Grygiel de Polityka Insight, indica: "El problema de competencia entre la agricultura ucraniana y la polaca es muy grave. ¿En qué se basa? En el hecho de que Ucrania tiene muy buenas condiciones para la producción agrícola y dispone de una mano de obra más barata. La lección que hay que aprender es que los polacos deben prepararse y desarrollar una estrategia transversal, pero también es un llamamiento para que la Unión Europea estime, a la hora de tomar decisiones, las consecuencias de este tipo de normativas".

El bloqueo de las importaciones del grano ucraniano es una solución temporal que no contenta a ninguna de las partes. Teniendo en cuenta lo positivo de esta cooperación, así como el acercamiento de Ucrania a la UE, se necesitan soluciones sistemáticas a largo plazo.