Por euronews

La otra amenaza que les acecha es la quiebra, según sus testimonios

Los agricultores de las zonas ahora libres de la ocupación rusa están arriesgando sus vidas para despejar sus tierras de explosivos antes de la temporada de la siembra de primavera.

Además se quejan de que tienen que hacer frente a los elevados costes de producción y transporte provocados por el bloqueo ruso de muchos puertos del Mar Negro.

Este es el testimonio de uno de ellos, Oleh Uskhalo.

"Si eres un agricultor independiente, desminas por tu cuenta y riesgo. Vas al campo, limpias, y hay gente que muere al estallar una mina. Pero la gente quiere limpiar la tierra porque viven de ella. No recogieron las cosechas el año pasado, no sembraron los campos antes del invierno, así que si tampoco plantan los girasoles, este año se quedarán completamente sin dinero. Nuestra situación, es diferente, somos una empresa. Contratamos trabajadores, pero no puedo enviarlos a un campo donde sé que hay minas y bombas."

"¿Enviar a una persona a inmolarse? No puedo hacerlo", concluye Oleh Uskhalo.

Para este empresario, el riesgo de quiebra es real. Dice que puede seguir un año más. Pero necesita ayuda del Gobierno, pide una indemnización por la cosecha del año pasado, que se quemó.