Jóvenes y trans: ¿Cómo difiere el acceso a la atención de género afirmativa para menores en la UE?

De Irlanda a España, el acceso de los jóvenes a la sanidad trans varía drásticamente según el lugar de la Unión Europea en que vivan. En algunos países es prácticamente imposible.

A solo dos meses de cumplir 18 años, y más de un año después de comenzar a cuestionar su género, Alex se convirtió en la persona más joven en acceder a la atención médica trans en su clínica en Francia.

Estaba muy feliz y aliviado porque era un momento crucial. Acababa de terminar la escuela secundaria... y el momento era muy importante para mí", dijo Alex a Euronews. "Porque mi voz comenzaba a cambiar aproximadamente tres meses después del primer trimestre [de la universidad]".

Y estaba muy aliviado de poder intentar vivir sin que la gente notara que soy trans".

El proceso para que Alex, cuyo nombre ha sido cambiado para este artículo, accediera a las hormonas fue relativamente sencillo.

En Francia, los menores pueden acceder a la atención de género afirmativa, como bloqueadores de la pubertad o tratamiento de reemplazo hormonal (TRH). Pero la gran mayoría de los profesionales de la salud requieren que se realice una evaluación psicológica, un proceso que podría llevar varios años.

En el caso de Alex, pudo cumplir rápidamente con los requisitos debido al apoyo de sus padres y su edad. Pero otros pueden encontrar más difícil acceder a la misma ruta.

Acabo de hablar con mi endocrinóloga, y me dijo que se vieron obligados a cerrar el sistema porque no había suficientes personas que quisieran [brindar atención de género afirmativa]. Y porque el hospital público en Francia no lo considera una prioridad".

Ahora, la lista de espera es muy, muy larga, entre ocho meses y un año para la primera cita, cuando para mí fueron solo uno o dos meses".

Los participantes bailan en la estatua de la plaza de la República durante la marcha anual del Orgullo de París en 2021. AP

El año más mortífero para las personas LGBTQ+ en Europa en una década

Para otros jóvenes en la Unión Europea, la experiencia de ser transgénero varía drásticamente según el lugar donde vivan.

En febrero, España aprobó una legislación que permite a cualquier persona mayor de 16 años autodeclarar su género. Ese mismo mes, Suecia decidió bloquear la terapia hormonal para personas menores de 18 años, excepto en casos excepcionales.

Y aunque Finlandia eliminó el requisito de esterilización para cambiar el género legalmente, Croacia debatía si la atención de género afirmativa debería limitarse a personas mayores de 21 años.

El año pasado también fue uno de los más violentos en casi una década para la comunidad LGBTQ+ de Europa, especialmente para las personas trans, "tanto a través de ataques planificados y feroces como a través de suicidios debido al aumento y la difusión del discurso de odio", según ILGA, la organización de derechos LGBTQ+ más grande de Europa.

Flores y banderas del orgullo en el lugar de un tiroteo en el centro de Oslo, Noruega. AP

En 2022, un hombre trans fue asesinado durante un evento del Orgullo en Alemania. Ese mismo año, una mujer trans fue asesinada en Estonia. Y una mujer cis (una persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer) fue asesinada en Georgia porque la confundieron con un hombre trans.

También hubo al menos dos ataques a bares LGBTQ+: uno, que mató a dos personas e hirió a otras 20 en Oslo; y otro en Bratislava, en el que murieron dos personas.

"Este fenómeno no ocurre solo en países donde el discurso de odio es frecuente, sino también en países donde se cree ampliamente que las personas LGBTI son aceptadas progresivamente", dijo Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europe.

La organización agregó que Irlanda, España, Noruega, Polonia, el Reino Unido y Suiza fueron algunos de los países que informaron un aumento en el discurso de odio contra las personas trans el año pasado.

El peor país para acceder a la atención médica trans en Europa

El acceso a la atención médica para personas transgénero, especialmente para menores, varía según el lugar de Europa en el que una persona viva.

En Irlanda, es casi imposible que cualquier persona menor de 17 años acceda a la atención médica trans, a pesar de tener el derecho legal para hacerlo. Esto a pesar de ser uno de los únicos 11 países de Europa que permiten a las personas autodeclarar su género. También proporciona un procedimiento para que los menores tengan su género reconocido legalmente.

También está clasificado como el peor lugar para acceder a la atención médica trans en la Unión Europea, solo superado por Hungría y Polonia, según Transgender Europe [TGEU], el grupo de derechos trans más grande de Europa.

Orgullo trans y la bandera arcoíris en un puente de Dublín durante la marcha anual del Orgullo de la ciudad en 2018. AP

En el centro de esta contradicción se encuentran las listas de espera médicas del país. Si bien los jóvenes tienen el derecho de acceder a la atención en teoría, en la práctica aquellos que intentan ingresar al sistema de salud se enfrentan a una lista de espera de siete años. Esto significa que el acceso para muchas personas está prácticamente bloqueado hasta la edad adulta.

"No hay realmente atención médica de género afirmativa para niños trans en Irlanda", dijo Moninne Griffith, directora ejecutiva de la organización irlandesa para jóvenes LGBTQ+ BeLonG To, a Euronews.

"He escuchado que algunos jóvenes y sus padres, por pura desesperación, intentan acceder a la atención médica en el extranjero y en línea".

Añadió que regularmente acuden a Polonia o Inglaterra para recibir tratamiento, "pero sin una supervisión médica adecuada aquí en Irlanda, algo que es muy peligroso y que no recomendaríamos".

La razón de la lista de espera, según Griffith, es una combinación del Brexit, la transfobia y el sistema de salud del país, entre otras cosas.

Antes de que el Reino Unido abandonara la UE, Irlanda dependía en gran medida de las clínicas con sede en el Reino Unido a través de su esquema de Tratamiento en el extranjero (TAS), un programa en la Unión Europea que permite a los pacientes buscar tratamiento en otro estado miembro y que sea cubierto por su seguro nacional. Con el Brexit, esa vía ahora se ha cortado.

Griffith agregó que debido a que la comunidad trans en Irlanda es tan pequeña, no es una prioridad en un sistema de atención médica "que se enfoca, desafortunadamente, en el lado agudo de la atención y la intervención médica".

Acceso a la atención médica de género afirmativa en España

Para los jóvenes en España, la situación es muy diferente. En febrero de 2023, el país aprobó legislación que amplió en gran medida los derechos de su comunidad LGBTQ+, particularmente de su comunidad trans.

La llamada "ley transgénero" simplificó el proceso para cualquier persona mayor de 16 años de cambiar el género en sus documentos de identificación, por ejemplo, cambiar su género de masculino a femenino.

La gente celebra fuera del parlamento después de que se anunciara la nueva Ley de Transexualidad en Madrid, España, el 22 de diciembre de 2022. AP

Anteriormente, se requería que las personas recibieran tratamiento médico durante dos años y tuvieran un diagnóstico médico de disforia de género antes de poder cambiar su género en los documentos.

Según TGEU, España también está clasificada como el segundo mejor lugar para acceder a la atención médica trans en Europa, después de Malta.

Según Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, la organización LGBTQ+ más grande de España, el protocolo para que un joven en la mayoría de las partes del país acceda a la atención es bastante sencillo. Su médico de familia puede remitirlos a una clínica que los ayudará a obtener acceso a la atención que desean, ya sea bloqueadores de la pubertad u hormonas.

Y si son muy jóvenes, también pueden cambiar fácilmente su nombre en el registro de su escuela, incluso antes de que se les permita cambiar legalmente sus documentos de identidad.

Sin embargo, a pesar de esto, algunas personas, especialmente los jóvenes, aún pueden enfrentar desafíos para acceder a la atención médica, dependiendo de la parte del país en la que vivan.

La atención médica en España es una competencia transferida, lo que significa que las reglas sobre atención médica trans varían según la región. Y en lugares como Castilla y León, que está parcialmente controlada por el partido de extrema derecha Vox, el acceso no está garantizado.

La Cámara Baja del Parlamento español aprobó una ley de transexualidad que permite a los ciudadanos mayores de 16 años cambiar su sexo registrado sin supervisión médica. AP

Según Sangil, "Castilla y León es uno de los peores lugares en España para acceder a la atención médica de género afirmativa. Y eso se debe a que no tiene un protocolo establecido para que las personas accedan a la atención".

Entonces, en teoría, las personas en Castilla y León tienen "acceso a un endocrinólogo médico de cabecera y pueden recibir los tratamientos, pero no hay garantía de que esto realmente suceda".

Esto se debe a que, según Sangil, el acceso a la atención médica para los jóvenes en esta región depende de si los médicos individuales desean tratarlos.

Y este es un problema porque "no podemos depender de la buena voluntad de los profesionales médicos".

"No se trata solo de hormonas"

En toda la Unión Europea, y en Estados Unidos, los menores transgénero enfrentan una serie de obstáculos al acceder a la atención médica que necesitan.

Uno de los mayores desafíos es el acceso a los bloqueadores de la pubertad, que son medicamentos utilizados para retrasar la pubertad y permitir que los jóvenes tengan más tiempo para explorar su identidad de género antes de tomar decisiones permanentes.

Si bien algunos países, como los Países Bajos y Bélgica, tienen protocolos bien establecidos para el acceso a los bloqueadores de la pubertad, en otros lugares, el proceso puede ser complicado y lleno de obstáculos.

Multitud de asistentes a la marcha anual del Orgullo en París en 2021. AP

También existe una brecha en la atención médica transgénero para los menores en términos de atención psicológica y de apoyo. Muchos jóvenes trans necesitan terapia y apoyo emocional para lidiar con los desafíos y las presiones asociadas con la transición de género.

Además, la atención médica transgénero debe abordar no solo las necesidades físicas, sino también las necesidades mentales y emocionales de los jóvenes trans.

Es importante tener en cuenta que la atención médica transgénero para menores es un tema en evolución y que las políticas y regulaciones pueden cambiar rápidamente en diferentes países y regiones.

Siempre es recomendable buscar información actualizada y confiable de fuentes especializadas y organizaciones LGBTQ+ al buscar atención médica transgénero para menores en la Unión Europea.