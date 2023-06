Las organizaciones de voluntarios recurren cada vez más a nuevas formas de acogida, como el alojamiento ciudadano, debido a la evidente precariedad con la que deben vivir los refugiados en Europa.

Una marcha en solidaridad con los inmigrantes se llevó a cabo en Francia. En Lyon, con la llamada "Marcha de los paraguas" la gente manifestó su solidaridad con los solicitantes de asilo, que con frecuencia se encuentran solos al llegar a Europa.

"Sin las asociaciones, me habría resultado muy difícil. Quizá me habría encerrado, quizá me habría suicidado...", confiesa Raissa Flore, refugiada.

La precariedad que sufren los solicitantes de asilo en Europa está aún presente, y no ha disminuido en los últimos años, según la ONG Forum Réfugiés.

"Utilizamos el símbolo del paraguas, que es un símbolo muy sencillo de protección, un paraguas blanco, para enviar el mensaje de que debemos seguir acogiendo refugiados", declara Jean-François Ploquin, director general de Forum Réfugiés.

"Francia acogió en un año a tantos refugiados como solicitantes de asilo acoge cada año, unos 100.000: así que tuvimos que acoger al 'doble'", agrega.

Alojamientos ciudadanos

Las organizaciones de voluntarios recurren cada vez más a nuevas formas de acogida, como el alojamiento ciudadano.

Odile Lacour es una de estas ciudadanas que abre sus puertas a los inmigrantes.

"Llevamos 10 años acogiendo a solicitantes de asilo, porque nos indignaba que, aunque tuvieran permiso de residencia, no estuvieran alojados, y estuvieran en la calle", cuenta Odile.

Yacouba Bangane, que acaba de obtener el estatuto de refugiado, tuvo que vivir esta precaria situación.

"Cuando llegué era muy difícil, dormía en la estación de transportes de Part-Dieu. No tenía a nadie. Así que me acogieron las familias, y allí me quedé".

Según Forum Réfugiés, las solicitudes de asilo en Europa están en uno de los niveles más alto desde 2016.